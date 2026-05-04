Лето в Крыму – ждать ли рост турпотока - РИА Новости Крым, 04.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Крым летом встретит больше туристов, чем в прошлом году, что подтверждает статистика бронирований. Об этом РИА Новости Крым рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.По ее словам, также хорошо забронирована вторая половина июня. При этом, в Крым все чаще едут молодые люди, часто – за спортивным отдыхом."Едут и за впечатлениями, и за крымскими винами, и за крымской гастрономией. Но в последние годы еще одна тенденция – это либо спортивный вид отдыха, либо вид отдыха, направленный на здоровый образ жизни. А здесь в Крыму как раз прекрасные возможности: у нас невысокие горы, прекрасные пешеходные маршруты, открываются новые объекты показа", – продолжает она.По ее мнению, в этом году Крым примет не меньше туристов, чем в прошлом году. Вероятен даже небольшой рост турпотока, но основной скачок следует ожидать через несколько лет, когда в Крыму будут построены новые отели и значительно вырастет номерной фонд.Спрос на отдых в Крыму в этом году вырос до 30% из-за роста сервиса в крымских отелях, качества туристических услуг и уникального крымского гостеприимства, заявлял ранее председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

