Рейтинг@Mail.ru
Лето в Крыму – ждать ли рост турпотока - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260504/leto-v-krymu--zhdat-li-rost-turpotoka-1155719134.html
Лето в Крыму – ждать ли рост турпотока
Лето в Крыму – ждать ли рост турпотока - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Лето в Крыму – ждать ли рост турпотока
Крым летом встретит больше туристов, чем в прошлом году, что подтверждает статистика бронирований. Об этом РИА Новости Крым рассказала эксперт в области туризма РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T15:41
2026-05-04T15:41
эксклюзивы риа новости крым
людмила бабий
туризм в крыму
туризм
крым
отдых в крыму
крым курортный
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139355782_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_dca89d33c2ba4b63fe7ddcccb2510ba4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Крым летом встретит больше туристов, чем в прошлом году, что подтверждает статистика бронирований. Об этом РИА Новости Крым рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.По ее словам, также хорошо забронирована вторая половина июня. При этом, в Крым все чаще едут молодые люди, часто – за спортивным отдыхом."Едут и за впечатлениями, и за крымскими винами, и за крымской гастрономией. Но в последние годы еще одна тенденция – это либо спортивный вид отдыха, либо вид отдыха, направленный на здоровый образ жизни. А здесь в Крыму как раз прекрасные возможности: у нас невысокие горы, прекрасные пешеходные маршруты, открываются новые объекты показа", – продолжает она.По ее мнению, в этом году Крым примет не меньше туристов, чем в прошлом году. Вероятен даже небольшой рост турпотока, но основной скачок следует ожидать через несколько лет, когда в Крыму будут построены новые отели и значительно вырастет номерной фонд.Спрос на отдых в Крыму в этом году вырос до 30% из-за роста сервиса в крымских отелях, качества туристических услуг и уникального крымского гостеприимства, заявлял ранее председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в тренде – число бронирований на лето выросло до 40%Дорогое и за городом: какое жилье часто бронируют в КрымуРоссияне выбирают летний Крым – цены и самые популярные города
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139355782_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_fbbf418c7bc5a81f3e46c75ea44909e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
людмила бабий, туризм в крыму, туризм, крым, отдых в крыму, крым курортный
Лето в Крыму – ждать ли рост турпотока

Уровень бронирования подтверждает рост летнего турпотока в Крым – эксперт

15:41 04.05.2026
 
© РИА Новости КрымКрым, Кара-Даг
Крым, Кара-Даг - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Крым летом встретит больше туристов, чем в прошлом году, что подтверждает статистика бронирований. Об этом РИА Новости Крым рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.

"Прогноз максимально благоприятный. Те объекты размещения, которые из года в год популярны и которые по-прежнему дают адекватные цены – а цены у нас продолжают быть ниже, чем в Краснодарском крае – они востребованы, и они на сегодня выкуплены уже на 100%. Я имею в виду период июля, августа и первые числа сентября", – говорит Бабий.

По ее словам, также хорошо забронирована вторая половина июня. При этом, в Крым все чаще едут молодые люди, часто – за спортивным отдыхом.
"Едут и за впечатлениями, и за крымскими винами, и за крымской гастрономией. Но в последние годы еще одна тенденция – это либо спортивный вид отдыха, либо вид отдыха, направленный на здоровый образ жизни. А здесь в Крыму как раз прекрасные возможности: у нас невысокие горы, прекрасные пешеходные маршруты, открываются новые объекты показа", – продолжает она.
По ее мнению, в этом году Крым примет не меньше туристов, чем в прошлом году. Вероятен даже небольшой рост турпотока, но основной скачок следует ожидать через несколько лет, когда в Крыму будут построены новые отели и значительно вырастет номерной фонд.
Спрос на отдых в Крыму в этом году вырос до 30% из-за роста сервиса в крымских отелях, качества туристических услуг и уникального крымского гостеприимства, заявлял ранее председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым в тренде – число бронирований на лето выросло до 40%
Дорогое и за городом: какое жилье часто бронируют в Крыму
Россияне выбирают летний Крым – цены и самые популярные города
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымЛюдмила БабийТуризм в КрымуТуризмКрымОтдых в КрымуКрым курортный
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08Генический округ включат в круизный маршрут Азово-Черноморского региона
16:55В микрорайоне Симферополя заменят аварийный трубопровод горячей воды – сроки
16:45В Симферополе накрыли незаконное казино – организаторов ждет суд
16:27Словакия отказалась от аварийных поставок электричества на Украину
16:16Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
16:08В Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенок
16:01В Крыму у ребенка в руках сдетонировал боеприпас - возбуждено уголовное дело
15:51ФСБ задержала жителя Севастополя с крупной партией наркотиков
15:41Лето в Крыму – ждать ли рост турпотока
15:37ВТБ поддержал строительство жилого квартала в пригороде Симферополя
15:2590 беспилотников атаковали российские регионы
15:23Стихия обрушилась Крым – что происходит в городах
15:10На Украине дезертиры пытались сбыть арсенал гранат и автомат
14:57На МКАД грузовик без тормозов снес 13 машин - есть пострадавшие
14:51В Крыму в ДТП с грузовиком и легковушкой пострадала женщина
14:11Штормовой ветер в Крыму валит деревья и рвет провода
13:46Парады во дворах и киномарафон: как Севастополь отметит День Победы
13:32Семь сотрудников предприятия пострадали при обстреле ВСУ Брянской области
13:23Новые удары по Украине – без света четыре региона
13:16Незаконную частную школу-пансионат закрыли в Анапе
Лента новостейМолния