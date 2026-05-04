Когда США "дают заднюю": что показал миру конфликт вокруг Ирана

Когда США "дают заднюю": что показал миру конфликт вокруг Ирана - РИА Новости Крым, 04.05.2026

2026-05-04T20:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Санкции БРИКС против Соединенных Штатов Америки могли бы остановить конфликт вокруг Ирана, а также позволить решать многие вопросы геополитики и мировой экономики, не подвергаясь риску со стороны США, которые "дают заднюю", видя сильного соперника. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что изучил новое предложение Ирана по урегулированию конфликта и назвал его "неприемлемым". Позже стало известно, что для обеспечения рамках прохода судов через Ормузский пролив США начинают операцию "Свобода", в которой задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.По словам Дудчака, все действия со стороны США вокруг Израиля в последнее время можно объяснить одним: Трамп никак не может найти удобную для него форму завершить конфликт так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, и чтобы уйти из Ирана и сказать, что он победил.США своей авантюрой уже превратили Иран в лидера региона – он превращается в очень серьезную региональную державу с мощными перспективами, отметил политолог. Признать это Америка не может, при этом ресурсы США начинают истощаться, да и продолжать нагнетать обстановку – значит, действительно добиться, что цена на баррель нефти взлетит до 200 долларов, так что приходится изображать патрулирование пролива, добавил собеседник."Но то, что они говорят: "Мы будем пропускать или сопровождать суда..." – как-то не особенно и на это тоже реагируют. Из 25 судов, которые ждали выхода, 18 прошло свободно и не обращая внимания на американскую блокировку", – сказал Дудчак.Именно сейчас, когда маски сброшены и американцы ведут себя совершенно безумно, Китай вынужден действовать совершенно открыто и заранее предупредил, хоть и очень аккуратно: недопустимо останавливать танкеры КНР."И как-то господин Трамп все-таки слышит эти предупреждения и не обостряет ситуацию. Ему скоро встречаться с Си Цзиньпинем, и не хочет он накануне ее портить отношения. А Китаю просто деваться-то особо некуда. Ему нужна эта нефть, ему нужны эти ресурсы. Подыгрывать китайцам американцам нет никакого смысла", – прокомментировал эксперт.По словам политолога, геополитическая ситуация, которая стала разворачиваться вокруг Ирана, отчетливо показала, как начинают вести себя США, когда видят сильного игрока.По мнению Дудчака, будь у всех стан БРИКС или ШОС единая позиция по тому или иному вопросу, чтобы они могли выступить против США единым фронтом, Америка не смогла бы бить по экономике отдельных стран, доставляя неудобства каждой поодиночке и зарабатывать на этом."Они (Штаты – ред.) умудряются действовать против каждого конкретного государства по отдельности и получают выгоду. А если бы все государства мира или хотя бы БРИКС ШОС действовали с одних позиций, что бы сделали американцы? Если бы эти страны ввели бы санкции против Соединенных Штатов, я думаю, ситуация была бы другая... Но пока, к сожалению, не всегда такая координация возможна", – подытожил эксперт.Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение о том, что БРИКС может завершить конфликт в Иране и формирование многополярного мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тревожные звонки: экспет оценил ситуацию в Бразилии – важной стране БРИКСОперация "Свобода": США задействуют эсминцы и тысячи военных в Ормузском проливеСемь стран ОПЕК+ увеличат предел максимальной добычи нефти

