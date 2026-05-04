Клещи в Крыму: оперативная обстановка на полуострове
С марта 2026 года в Крыму начали обработку от клещей, на сегодня обработано более 772 тысяч гектаров. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении... РИА Новости Крым, 04.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. С марта 2026 года в Крыму начали обработку от клещей, на сегодня обработано более 772 тысяч гектаров. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора (РПН) по РК и Севастополю.В Роспотребнадзоре напомнили, что в соответствии с санитарным законодательством всем собственникам объектов, находящихся в лесных и парковых зонах, местах массового отдыха людей, необходимо провести акарицидные обработки по энтомологическим показаниям на прилегающих территориях."Населению также рекомендовано проводить покос травы, уборку сухостоя и акарицидные обработки на дворовых территориях частного сектора, дачных участков и приусадебных хозяйств", – уточнили в Роспотребнадзоре.В ведомстве отметили, что число жителей полуострова, пострадавших от укусов клещей, ниже прошлогоднего уровня и не превышает среднемноголетние показатели."С начала года на территории Республики Крым и Севастополя зарегистрировано семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. В 2025 году на это время зафиксировано три случая", – сообщили в управлении.Кроме того, с начала года результаты исследования клещей, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 7,7% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – 1,7%, моноцитарным эрлихиозом – 0,9%.Вместе с тем в управлении подчеркнули важность вакцинации против клещевого энцефалита. Прививки показаны людям, выполняющим сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, геологические, лесозаготовительные работы, а также егерям, лесникам."С начала 2026 года привито и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 2068 человек, относящихся к контингенту группы риска – лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории. Серопрофилактику получили 43 человека", – добавили в Роспотребнадзоре.Ранее сообщалось, что в Крыму уменьшилось число случаев присасывания клещей, но при этом удвоилось в сравнении с прошлым годом количество заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом. Также в Роспотребнадзоре рассказали о первой помощи при укусе клеща.Более шести тысяч россиян в Крыму, на Кубани и в других регионах РФ обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клещи атакуют крымчанОпасные комары – чем грозит дирофиляриоз южным регионам РоссииВ Севастополе по ночам обрабатывают улицы от клещей
17:57 04.05.2026 (обновлено: 17:59 04.05.2026)
