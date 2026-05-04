Рейтинг@Mail.ru
Клещи в Крыму: оперативная обстановка на полуострове - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260504/kleschi-v-krymu-operativnaya-obstanovka-na-poluostrove-1155734758.html
Клещи в Крыму: оперативная обстановка на полуострове
Клещи в Крыму: оперативная обстановка на полуострове - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Клещи в Крыму: оперативная обстановка на полуострове
С марта 2026 года в Крыму начали обработку от клещей, на сегодня обработано более 772 тысяч гектаров. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении... РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T17:57
2026-05-04T17:59
новости крыма
крым
роспотребнадзор
здравоохранение в крыму и севастополе
клещи
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1d/1136950322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_693f846f1d9f8dc20351190fa9c41fbc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. С марта 2026 года в Крыму начали обработку от клещей, на сегодня обработано более 772 тысяч гектаров. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора (РПН) по РК и Севастополю.В Роспотребнадзоре напомнили, что в соответствии с санитарным законодательством всем собственникам объектов, находящихся в лесных и парковых зонах, местах массового отдыха людей, необходимо провести акарицидные обработки по энтомологическим показаниям на прилегающих территориях."Населению также рекомендовано проводить покос травы, уборку сухостоя и акарицидные обработки на дворовых территориях частного сектора, дачных участков и приусадебных хозяйств", – уточнили в Роспотребнадзоре.В ведомстве отметили, что число жителей полуострова, пострадавших от укусов клещей, ниже прошлогоднего уровня и не превышает среднемноголетние показатели."С начала года на территории Республики Крым и Севастополя зарегистрировано семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. В 2025 году на это время зафиксировано три случая", – сообщили в управлении.Кроме того, с начала года результаты исследования клещей, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 7,7% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – 1,7%, моноцитарным эрлихиозом – 0,9%.Вместе с тем в управлении подчеркнули важность вакцинации против клещевого энцефалита. Прививки показаны людям, выполняющим сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, геологические, лесозаготовительные работы, а также егерям, лесникам."С начала 2026 года привито и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 2068 человек, относящихся к контингенту группы риска – лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории. Серопрофилактику получили 43 человека", – добавили в Роспотребнадзоре.Ранее сообщалось, что в Крыму уменьшилось число случаев присасывания клещей, но при этом удвоилось в сравнении с прошлым годом количество заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом. Также в Роспотребнадзоре рассказали о первой помощи при укусе клеща.Более шести тысяч россиян в Крыму, на Кубани и в других регионах РФ обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клещи атакуют крымчанОпасные комары – чем грозит дирофиляриоз южным регионам РоссииВ Севастополе по ночам обрабатывают улицы от клещей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1d/1136950322_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_72b558763474c47f84c2e43705664f87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, клещи
Клещи в Крыму: оперативная обстановка на полуострове

В Крыму от клещей обработали более 772 тысяч гектаров

17:57 04.05.2026 (обновлено: 17:59 04.05.2026)
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОбработка скверов и парков от клещей
Обработка скверов и парков от клещей - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. С марта 2026 года в Крыму начали обработку от клещей, на сегодня обработано более 772 тысяч гектаров. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора (РПН) по РК и Севастополю.
"С марта 2026 года начато проведение акарицидных обработок на территориях муниципалитетов, обработано 772198, 34 га территорий", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в соответствии с санитарным законодательством всем собственникам объектов, находящихся в лесных и парковых зонах, местах массового отдыха людей, необходимо провести акарицидные обработки по энтомологическим показаниям на прилегающих территориях.
"Населению также рекомендовано проводить покос травы, уборку сухостоя и акарицидные обработки на дворовых территориях частного сектора, дачных участков и приусадебных хозяйств", – уточнили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что число жителей полуострова, пострадавших от укусов клещей, ниже прошлогоднего уровня и не превышает среднемноголетние показатели.
"С начала года на территории Республики Крым и Севастополя зарегистрировано семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. В 2025 году на это время зафиксировано три случая", – сообщили в управлении.
Кроме того, с начала года результаты исследования клещей, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 7,7% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – 1,7%, моноцитарным эрлихиозом – 0,9%.
Вместе с тем в управлении подчеркнули важность вакцинации против клещевого энцефалита. Прививки показаны людям, выполняющим сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, геологические, лесозаготовительные работы, а также егерям, лесникам.
"С начала 2026 года привито и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 2068 человек, относящихся к контингенту группы риска – лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории. Серопрофилактику получили 43 человека", – добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что в Крыму уменьшилось число случаев присасывания клещей, но при этом удвоилось в сравнении с прошлым годом количество заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом. Также в Роспотребнадзоре рассказали о первой помощи при укусе клеща.
Более шести тысяч россиян в Крыму, на Кубани и в других регионах РФ обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Клещи атакуют крымчан
Опасные комары – чем грозит дирофиляриоз южным регионам России
В Севастополе по ночам обрабатывают улицы от клещей
 
Новости КрымаКрымРоспотребнадзорЗдравоохранение в Крыму и Севастополеклещи
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:54Пять объектов "Нафтогаза" повреждены и на них остановлено производство
18:31Ураган прошелся по Симферополю
18:07Глава администрации Керчи подал в отставку
17:57Клещи в Крыму: оперативная обстановка на полуострове
17:40На Большой Севастопольской тропе откроют новый маршрут
17:23Россия будет развивать биоэкономику
17:08Генический округ включат в круизный маршрут Азово-Черноморского региона
16:55В микрорайоне Симферополя заменят аварийный трубопровод горячей воды – сроки
16:45В Симферополе накрыли незаконное казино – организаторов ждет суд
16:27Словакия отказалась от аварийных поставок электричества на Украину
16:16Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
16:08В Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенок
16:01В Крыму у ребенка в руках сдетонировал боеприпас - возбуждено уголовное дело
15:51ФСБ задержала жителя Севастополя с крупной партией наркотиков
15:41Лето в Крыму – ждать ли рост турпотока
15:37ВТБ поддержал строительство жилого квартала в пригороде Симферополя
15:2590 беспилотников атаковали российские регионы
15:23Стихия обрушилась на Крым – что происходит в городах
15:10На Украине дезертиры пытались сбыть арсенал гранат и автомат
14:57На МКАД грузовик без тормозов снес 13 машин - есть пострадавшие
Лента новостейМолния