Холода не напугали: как в Крыму прошли первомайские праздники - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Холода не напугали: как в Крыму прошли первомайские праздники
Майские праздники в очередной раз показали привлекательность Крыма для российского туриста, курорты полуострова пользовались спросом несмотря на не по-крымски... РИА Новости Крым, 04.05.2026
11:20 04.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Майские праздники в очередной раз показали привлекательность Крыма для российского туриста, курорты полуострова пользовались спросом несмотря на не по-крымски холодную погоду. Об этом РИА Новости Крым рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.
"Мы видим, что Крым востребован, туристы едут. Майские короткие, погода пока холодная, но Ялта и Алушта были забиты. Поэтому это такой загорающийся маячок о том, что все будет хорошо и в летний сезон туристы приедут", – говорит Бабий.
По ее словам, Южный берег Крыма традиционно пользуется большей популярностью у туристов в межсезонье из-за более теплого климата и субтропической природы. Запад и Восток полуострова менее востребованы вне летнего сезона. Эту тенденцию пока переломить не получается.
"Сейчас если приехать в любой наш маленький курортный поселок, который я бесконечно люблю, например, в Черноморском либо Ленинском районе, то еще не работает курортная инфраструктура. И это нормально. Все откроются к июню и заработают на полную мощность уже тогда", – констатирует она.
На майские праздники Крым попал в пятерку лидеров по внутреннему туризму. Чаще всего россияне бронировали туры на Южное побережье, приводили ранее статистику в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
