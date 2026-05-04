Как заморозки повлияли на урожай в Крыму

В ряде районов Крыма в последние две недели фиксировались заморозки, однако существенного ущерба будущему урожаю морозы не нанесли. Об этом в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 04.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В ряде районов Крыма в последние две недели фиксировались заморозки, однако существенного ущерба будущему урожаю морозы не нанесли. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал министр сельского хозяйства республики Деним Кратюк.По словам Кратюка, в Бахчисарайском и Симферопольском районах наблюдались атмосферные заморозки, в воздухе, тогда как в Красногвардейском районе, на севере полуострова мороз был на почве. Несмотря на это, власти рассчитывают на хороший урожай. При этом в комментарии РИА Новости Крым кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко отметила, что полевые культуры особо не пострадали, разве что немного локально "прихватило" горчицу. Однако специалист не исключила, что в отдельных районах плодовые культуры все же могли прочувствовать заморозки, пусть и незначительно.Ранее в республиканском МЧС России предупреждали, что в Крыму в первых числах мая ожидаются заморозки, объявлено экстренное предупреждение.Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник, крымские аграрии планируют собрать минимум 1,5 млн тонн зерновых и 200 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Многоводный зимний период позволяет сделать достаточно благоприятный прогноз по урожаям.В Крыму цветут ранние косточковые культуры: слива, алыча и миндаль. Навредить будущему урожаю могут отрицательные температуры, если они будут держаться два-три часа и достигать от двух градусов мороза и ниже, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заморозки в Крыму: где ударил морозСнежный Первомай: Ай-Петри укутало белым покрываломРекордная поддержка: аграрии Крыма получили беспрецедентный объем помощи

