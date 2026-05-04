Генический округ включат в круизный маршрут Азово-Черноморского региона - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Генический округ включат в круизный маршрут Азово-Черноморского региона
Генический округ включат в круизный маршрут Азово-Черноморского региона
2026-05-04T17:08
херсонская область
владимир сальдо
азово-черноморский бассейн
туризм
внутренний туризм
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Генический округ Херсонской области включат в комплексный круизный маршрут Азово-Черноморского региона, в перспективе маршрут может быть продлен до Крыма. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в МАКС.По словам губернатора, связать прибрежные территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей общим водным маршрутом предложил единый институт пространственного планирования.В прошлом году поток туристов в Херсонскую область вырос на 17%, количество отдыхающих в регионе достигло 100 тысяч человек, сообщали ранее в региональном минтуризма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнениеИнвесторы готовы вложить сотни миллионов долларов в туризм на ХерсонщинеКрым и исторические регионы объединяются для развития туротрасли
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Генический округ Херсонской области включат в комплексный круизный маршрут Азово-Черноморского региона, в перспективе маршрут может быть продлен до Крыма. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в МАКС.
По словам губернатора, связать прибрежные территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей общим водным маршрутом предложил единый институт пространственного планирования.

"В него планируют включить Новоазовский, Мариупольский и Мангушский округа ДНР, Бердянск и Приазовский округ Запорожской области, а также наш Генический округ. В перспективе маршрут может быть продлен до Крыма и дальше – в акваторию Черного моря. Для этого потребуется развивать причалы, водный транспорт и сервисную инфраструктуру", – написал Сальдо.

В прошлом году поток туристов в Херсонскую область вырос на 17%, количество отдыхающих в регионе достигло 100 тысяч человек, сообщали ранее в региональном минтуризма.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
