Генический округ включат в круизный маршрут Азово-Черноморского региона
Генический округ включат в круизный маршрут Азово-Черноморского региона - Сальдо
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГеническ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Генический округ Херсонской области включат в комплексный круизный маршрут Азово-Черноморского региона, в перспективе маршрут может быть продлен до Крыма. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в МАКС.
© Единый институт пространственного планированияГенический округ включат в комплексный круизный маршрут Азово-Черноморского региона
© Единый институт пространственного планирования
Генический округ включат в комплексный круизный маршрут Азово-Черноморского региона
По словам губернатора, связать прибрежные территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей общим водным маршрутом предложил единый институт пространственного планирования.
"В него планируют включить Новоазовский, Мариупольский и Мангушский округа ДНР, Бердянск и Приазовский округ Запорожской области, а также наш Генический округ. В перспективе маршрут может быть продлен до Крыма и дальше – в акваторию Черного моря. Для этого потребуется развивать причалы, водный транспорт и сервисную инфраструктуру", – написал Сальдо.
В прошлом году поток туристов в Херсонскую область вырос на 17%, количество отдыхающих в регионе достигло 100 тысяч человек, сообщали ранее в региональном минтуризма.
Читайте также на РИА Новости Крым: