ФСБ задержала жителя Севастополя с крупной партией наркотиков - РИА Новости Крым, 04.05.2026
ФСБ задержала жителя Севастополя с крупной партией наркотиков
ФСБ задержала жителя Севастополя с крупной партией наркотиков
Силовики задержали 32-летнего жителя Севастополя с крупной партией мефедрона. Об этом сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю. РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T15:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Силовики задержали 32-летнего жителя Севастополя с крупной партией мефедрона. Об этом сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.
"32-летний гражданин приобрел наркотическое средство мефедрон суммарной массой около 300 граммов и расфасовал его у себя дома на 309 свертков с целью дальнейшего незаконного сбыта путем организации тайниковых "закладок", – сказано в сообщении.
Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотического средства группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Фигурант заключен под стражу. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к преступной схеме.
Ранее в Кировском районе Крыма задержали жителя села, выращивающего на чердаке своего дома коноплю. По словам правоохранителей, оранжерея была оборудована автоматическим поливом, освещением, обогревом и вентиляцией.
