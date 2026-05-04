ФСБ задержала жителя Севастополя с крупной партией наркотиков
Силовики задержали 32-летнего жителя Севастополя с крупной партией мефедрона. Об этом сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.
2026-05-04T15:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Силовики задержали 32-летнего жителя Севастополя с крупной партией мефедрона. Об этом сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотического средства группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Фигурант заключен под стражу. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к преступной схеме.Ранее в Кировском районе Крыма задержали жителя села, выращивающего на чердаке своего дома коноплю. По словам правоохранителей, оранжерея была оборудована автоматическим поливом, освещением, обогревом и вентиляцией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Особо крупная партия: в Севастополе иностранцу дали 10 лет за наркотикиФСБ раскрыла крупный канал поставки синтетических наркотиков с УкраиныФСБ накрыла сеть нарколабораторий в двух регионах России
