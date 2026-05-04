ФСБ за два месяца задержала 150 нелегальных оружейников
С февраля по март 2026 года в более чем 40 регионах России силовики закрыли 41 подпольную мастерскую и задержали 150 нелегальных оружейников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. С февраля по март 2026 года в более чем 40 регионах России силовики закрыли 41 подпольную мастерскую и задержали 150 нелегальных оружейников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.Оперативно-разыскные мероприятия проводились по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве, Донецкой и Луганской народных республиках, республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Мордовия, Тыва и Хакасия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Приморском краях, Амурской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Еврейской автономной, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской и Ярославской областях.Ранее ФСБ пресекла деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия, в том числе в Крыму и Севастополе, задержаны 86 человек.
В ФСБ сообщили о задержании 150 нелегальных оружейниках в более чем 40 регионах
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. С февраля по март 2026 года в более чем 40 регионах России силовики закрыли 41 подпольную мастерскую и задержали 150 нелегальных оружейников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
"В 41 субъекте страны проведены оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых из незаконного оборота изъято 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 4 пулемета, 7 гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабина и ружья, а также 185 гранат, более 36 кг взрывчатых веществ (тротил, порох) и более 31 тысячи патронов различного калибра", - говорится в сообщении.
Оперативно-разыскные мероприятия проводились по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве, Донецкой и Луганской народных республиках, республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Мордовия, Тыва и Хакасия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Приморском краях, Амурской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Еврейской автономной, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской и Ярославской областях.
Ранее ФСБ пресекла
деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия, в том числе в Крыму и Севастополе, задержаны 86 человек.
