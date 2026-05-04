Европа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией

Наращивание ВПК стран Европы может говорить о подготовке к большому противостоянию с Россией, которое не начнется, если у власти в ЕС сменятся политические силы РИА Новости Крым, 04.05.2026

2026-05-04T08:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Наращивание ВПК стран Европы может говорить о подготовке к большому противостоянию с Россией, которое не начнется, если у власти в ЕС сменятся политические силы либо расколется НАТО – на блок лояльный к РФ и агрессивный. Такое предположение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.По словам Михайлова, серьезное противостояние Европы с Россией возможно в случае сохранения нынешней тенденции наращивания военной мощи в европейских странах и действующих политсил при власти в ЕС. При этом у некоторых государств, таких как Германия, и нет другого выхода, считает он.Наращивание ВПК, по его словам, может говорить о подготовке к большой войне. Служить, правда, в Германии некому: по последним данным, защищать интересы Берлина с оружием в руках готовы 16% немецких мужчин, так что вопрос о том, за счет кого собираются комплектовать 260-тысячную армию ФРГ в соответствии с обновленной стратегией безопасности, остается пока открытым, заметил эксперт."Набрать ее при определенных вложениях, конечно, можно, но уменьшив возможности экономики, а куда их уже уменьшать, ведь немцы и так сейчас отстают по многим параметрам", – добавил Михайлов.Однако все ястребы в Европе, а не только в Германии, сегодня очень боятся утратить свое господство, а также того, что им придется ответить за ошибки, которые они сделали, в том числе организовав войну против России, поэтому они будут прилагать максимум усилий, чтобы сохранить свою власть, добавил политолог."А чтобы сохранить ее, нужно продолжать русофобскую идеологию, то есть готовить страны к войне, ущемлять социальные права и все бросать в "оборонку", – считает гость эфира.Однако параллельно наблюдаются и другие тенденции в Европе, добавил он."Мы же видим и то, что сейчас национально ориентированные партии все больше пытаются отстранить от возможностей тех ястребов, которые пришли ранее совместно с американскими демократами и накачиваемой русофобией", – сказал собеседник.Эксперт допустил, что в условиях, когда одни страны Европы стремятся восстановить отношения с Россией, а другие, напротив, делают все, чтобы они были испорчены как можно больше больше, НАТО может расколоться.

