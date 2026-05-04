Рейтинг@Mail.ru
Европа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260504/evropa-naraschivaet-vpk-chto-mozhet-ey-pomeshat-vstupit-v-konflikt-s-rossiey-1155555662.html
Европа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией
Европа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Европа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией
Наращивание ВПК стран Европы может говорить о подготовке к большому противостоянию с Россией, которое не начнется, если у власти в ЕС сменятся политические силы РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T08:31
2026-05-04T08:31
мнения
евгений михайлов
россия
европа
европейский союз (ес)
нато
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124921839_0:233:3076:1963_1920x0_80_0_0_da0661868d20867034c74918725195a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Наращивание ВПК стран Европы может говорить о подготовке к большому противостоянию с Россией, которое не начнется, если у власти в ЕС сменятся политические силы либо расколется НАТО – на блок лояльный к РФ и агрессивный. Такое предположение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.По словам Михайлова, серьезное противостояние Европы с Россией возможно в случае сохранения нынешней тенденции наращивания военной мощи в европейских странах и действующих политсил при власти в ЕС. При этом у некоторых государств, таких как Германия, и нет другого выхода, считает он.Наращивание ВПК, по его словам, может говорить о подготовке к большой войне. Служить, правда, в Германии некому: по последним данным, защищать интересы Берлина с оружием в руках готовы 16% немецких мужчин, так что вопрос о том, за счет кого собираются комплектовать 260-тысячную армию ФРГ в соответствии с обновленной стратегией безопасности, остается пока открытым, заметил эксперт."Набрать ее при определенных вложениях, конечно, можно, но уменьшив возможности экономики, а куда их уже уменьшать, ведь немцы и так сейчас отстают по многим параметрам", – добавил Михайлов.Однако все ястребы в Европе, а не только в Германии, сегодня очень боятся утратить свое господство, а также того, что им придется ответить за ошибки, которые они сделали, в том числе организовав войну против России, поэтому они будут прилагать максимум усилий, чтобы сохранить свою власть, добавил политолог."А чтобы сохранить ее, нужно продолжать русофобскую идеологию, то есть готовить страны к войне, ущемлять социальные права и все бросать в "оборонку", – считает гость эфира.Однако параллельно наблюдаются и другие тенденции в Европе, добавил он."Мы же видим и то, что сейчас национально ориентированные партии все больше пытаются отстранить от возможностей тех ястребов, которые пришли ранее совместно с американскими демократами и накачиваемой русофобией", – сказал собеседник.Эксперт допустил, что в условиях, когда одни страны Европы стремятся восстановить отношения с Россией, а другие, напротив, делают все, чтобы они были испорчены как можно больше больше, НАТО может расколоться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это не теория заговора: политолог назвал цели глобалистов в ЕвропеВсе бульдоги известны пофамильно: эксперт о "глубинном государстве" в США Сыграет роль цепного пса: может ли Украина напасть на Беларусь – мнение
https://crimea.ria.ru/20260422/zachem-evrope-nuzhna-voyna-s-rossiey--mnenie-1155423849.html
россия
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124921839_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_f5504916849ae3bf8eaab3e5f622f719.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, евгений михайлов, россия, европа, европейский союз (ес), нато
Европа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией

Конфликту Европы с Россией может помешать раскол НАТО и смена политсил в ЕС – мнение

08:31 04.05.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Наращивание ВПК стран Европы может говорить о подготовке к большому противостоянию с Россией, которое не начнется, если у власти в ЕС сменятся политические силы либо расколется НАТО – на блок лояльный к РФ и агрессивный. Такое предположение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.
По словам Михайлова, серьезное противостояние Европы с Россией возможно в случае сохранения нынешней тенденции наращивания военной мощи в европейских странах и действующих политсил при власти в ЕС. При этом у некоторых государств, таких как Германия, и нет другого выхода, считает он.
"У многих современных немецких политиков предки все были фашистами. И они сейчас прямо вскрывают свое происхождение. Если раньше аккуратно помогали, где-то отнекивались от Украины, а где-то завуалированно объясняли, почему это делают, то сейчас Мерц (Фридрих, канцлер ФРГ –­ ред.) прямо заявляет, что Россия – враг и они будут делать "Четвертый рейх", – сказал собеседник.
Наращивание ВПК, по его словам, может говорить о подготовке к большой войне. Служить, правда, в Германии некому: по последним данным, защищать интересы Берлина с оружием в руках готовы 16% немецких мужчин, так что вопрос о том, за счет кого собираются комплектовать 260-тысячную армию ФРГ в соответствии с обновленной стратегией безопасности, остается пока открытым, заметил эксперт.
"Набрать ее при определенных вложениях, конечно, можно, но уменьшив возможности экономики, а куда их уже уменьшать, ведь немцы и так сейчас отстают по многим параметрам", – добавил Михайлов.
Однако все ястребы в Европе, а не только в Германии, сегодня очень боятся утратить свое господство, а также того, что им придется ответить за ошибки, которые они сделали, в том числе организовав войну против России, поэтому они будут прилагать максимум усилий, чтобы сохранить свою власть, добавил политолог.
"А чтобы сохранить ее, нужно продолжать русофобскую идеологию, то есть готовить страны к войне, ущемлять социальные права и все бросать в "оборонку", – считает гость эфира.
Однако параллельно наблюдаются и другие тенденции в Европе, добавил он.
"Мы же видим и то, что сейчас национально ориентированные партии все больше пытаются отстранить от возможностей тех ястребов, которые пришли ранее совместно с американскими демократами и накачиваемой русофобией", – сказал собеседник.
Эксперт допустил, что в условиях, когда одни страны Европы стремятся восстановить отношения с Россией, а другие, напротив, делают все, чтобы они были испорчены как можно больше больше, НАТО может расколоться.
"Старая Европа, Новая Европа... Вот главные шавки, которые ранее планировали сделать вообще свой блок – поляки, прибалты и уже и Северная Европа. Да, может быть вообще НАТО разделится на два-три объединения. Одни будут более лояльны, а другие более агрессивны (к РФ – ред.). Ну и пускай делают что хотят. А мы должны делать свое дело – быть готовыми к обеспечению интересов национальной безопасности", – подытожил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Это не теория заговора: политолог назвал цели глобалистов в Европе
Все бульдоги известны пофамильно: эксперт о "глубинном государстве" в США
Сыграет роль цепного пса: может ли Украина напасть на Беларусь – мнение
Французские солдаты - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
22 апреля, 19:38
Зачем Европе нужна война с Россией – мнение
 
МненияЕвгений МихайловРоссияЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)НАТО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:31Европа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией
08:17На Украине прогремели взрывы – повреждены инфраструктура и энергетика
08:01Отопительный сезон завершен: как сети подготовят к следующей зиме
07:33Ночная атака на Россию - ПВО сбила 117 вражеских беспилотников
07:22В Севастополе ветер остановил паром
07:10В Крым на работу в сфере туризма зовут молодежь из других регионов России
06:49Решили забрать долг: в Феодосии за разбой задержаны трое
06:19Операция "Свобода": США задействуют эсминцы и тысячи военных в Ормузском проливе
06:01Беспилотник врезался в здание в Москве
00:01Повсеместно пройдут дожди: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 4 мая
22:07Землетрясение в Черном море и удар ВСУ по порту в Приморске: главное за день
21:54Швеция запустила с территории США первый военный спутник для слежки за Россией
21:43Трамп назвал новое предложение Ирана неприемлемым
21:31В ДНР семейная пара погибла и четыре человека ранены после атаки украинских дронов
21:13На Москве-реке опрокинулся катер с пассажирами – люди выпали за борт
20:55Археолог Бутягин возглавит экспедицию в Крыму
20:39Вывод войск США из Германии обернется разрушительными экономическими последствиями
20:24Домик в лесу среди диких зверей и экскурсии ночью: чем удивят туристов в Крыму
20:11Название товара не соответствует реальности: что делать покупателю
Лента новостейМолния