Четверо детей и мать погибли на пожаре в Свердловской области
2026-05-04T11:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Четверо детей возрастом от 8 до 16 лет и их мать погибли при пожаре в частном доме в селе Ленское Свердловской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"4 мая в 9:48 на пульт оперативных служб поступило сообщение о возгорании в одном из домов по ул. Кирова в селе Ленское Туринского района. При тушении огня сотрудниками МЧС обнаружены тела пятерых человек: 35-летней женщины и четверых ее детей – двух мальчиков и двух девочек в возрасте 16, 11, 9 и 8 лет", - говорится в сообщении.
Возгорание произошло на площади 7 квадратных метров в частном доме.
В качестве версий случившегося рассматриваются неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехнического оборудования.
По предварительным данным, семья состояла на внутришкольном учете. Проводится прокурорская проверка.
Ранее в Джанкойском районе Крыма при пожаре в квартире пострадали четверо маленьких детей и их бабушка
– они отравились угарным газом.
