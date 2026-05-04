https://crimea.ria.ru/20260504/armiya-rossii-bet-po-ukrainskim-uzlam-svyazi-i-tekhnike-nato-1155722419.html

Армия России бьет по украинским узлам связи и технике НАТО

Армия России бьет по украинским узлам связи и технике НАТО - РИА Новости Крым, 04.05.2026

Армия России бьет по украинским узлам связи и технике НАТО

Армия России разбила 12 украинских станций радиоэлектронной борьбы и уничтожила десятки единиц полевой военной техники, в том числе производства НАТО за сутки... РИА Новости Крым, 04.05.2026

2026-05-04T13:05

2026-05-04T13:05

2026-05-04T13:05

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0a/1153091910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc184302043fc3b1551c93eb7d78265.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Армия России разбила 12 украинских станций радиоэлектронной борьбы и уничтожила десятки единиц полевой военной техники, в том числе производства НАТО за сутки спецоперации. Киевский режим потерял 1240 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял свыше 260 военнослужащих, 19 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и станцию РЭБ.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и три станции РЭБ.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю в ДНР. Противник потерял до 90 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, бронеавтомобиль Puma итальянского производства, бронетранспортер М113 производства США и боевую бронированную машину "Казак". Уничтожены 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и две станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли свыше 315 военнослужащих, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Юрковка и Григоровка Запорожской области. Уничтожены более 35 военнослужащих, 24 автомобиля, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с РоссиейНАТО может расколоться на несколько организаций - экспертШтурмовики ВСУ устроили мятеж из-за приказов и расстреляли капитана

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика