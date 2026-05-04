Аналога в России нет: в Крыму создадут портал для взаимодействия граждан с чиновниками - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Аналога в России нет: в Крыму создадут портал для взаимодействия граждан с чиновниками
Сетевое издание "Портал правовой информации органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым", учрежденное недавно на собрании членов... РИА Новости Крым, 04.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Сетевое издание "Портал правовой информации органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым", учрежденное недавно на собрании членов Совета муниципальных образований РК в Симферополе, будет помогать гражданам находить правовую информацию из 279 муниципальных образований – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Комитета ГС РК по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев.
"Любой человек сможет зайти на этот портал, чтобы найти информацию по муниципальному образованию. Мы хотим, чтобы он был доступен в форме поиска. Аналога такого портала в России не существует. Есть что-то похожее, но именно вот чтобы работало так, как мы это хотим, чтобы это было очень быстро, эффективно и удобно, и чтобы для нашей аналитики служебная информация была, чтобы могли анализировать качество этих материалов, количество, – такого нет. Могу сказать, что крымские разработчики занимаются этим. Это будет уникальная история. Думаю, что даже, когда он заработает в ближайшие несколько месяцев, – будет примером для всей России", – сказал гость эфира.
И уточнил, что на портале будет размещаться информация, касающаяся исключительно нормативно-правовых актов и проектов решений муниципалитетов.
"Здесь мы сможем, во-первых, обеспечить жителям нашим удобство и, во-вторых, промониторить эффективность и качество нормотворческого процесса в муниципальных образованиях", – добавил собеседник.
Глава комитета также обозначил, что прежде чем запустить портал в работу, еще предстоит зарегистрировать его в Роскомнадзоре и подписать соглашение с каждым из муниципалитетов. "Мы надеемся, рассчитываем, что за ближайшие 2-3 месяца это все уже будет запущено", – подчеркнул Шантаев. И пояснил. что зарегистрировано издание она будет на ассоциацию "Совет муниципальных образований Республики Крым".
"Общую координацию действий провожу я, как председатель комитета и как заместитель руководителя ассоциации по совместительству, – а доступ будет у всех 279 муниципалитетов. У их органов будет отдельный распределенный доступ к разделам. Они смогут сами полностью их наполнять. Мы будем только мониторить эффективность количества и скорость наполнения, чтобы понимать, работает этот муниципалитет или не работает", – объяснил спикер.
По его мнению, появление информпортала станет еще одним инструментом для решения основной проблемы в диалоге между чиновниками и жителями полуострова – затягивании сроков.
"Это проблема. Я не скажу, что она системная. Но есть также и проблема отсутствия личной заинтересованности некоторых должностных лиц. И наш глава республики с этим эффективно борется – где-то и жесткими мерами, даже вплоть до увольнения", – отметил эксперт.
Роман Шантаев подчеркнул, что когда житель будет видеть нормативные акты, которые принимает муниципалитет, ему будет проще ориентироваться в своих правах, он будет знать, какие программы утверждены, какие существуют правила ремонта дорог, благоустройства и так далее.
