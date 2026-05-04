90 беспилотников атаковали российские регионы - РИА Новости Крым, 04.05.2026
90 беспилотников атаковали российские регионы
Средства российской ПВО в первой половине дня понедельника перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T15:25
2026-05-04T16:30
новости, белгородская область, брянская область, курская область, калужская область, смоленская область, нижегородская область, тульская область, московская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
15:25 04.05.2026 (обновлено: 16:30 04.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня понедельника перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщает Минобороны РФ.
"В период с 9:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областей и Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.
В ночь на понедельник силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ 117 украинских беспилотников. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы.
Накануне днем средства ПВО в течение четырех часов перехватили и уничтожили 75 дронов ВСУ над российскими регионами. В первой половине дня воскресенья над восемью областями РФ перехватили и уничтожили 52 украинских БПЛА.
В ночь на 3 мая силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 334 беспилотника ВСУ над российской территорией, в том числе над Крымом, Ленинградской областью и Московским регионом.
