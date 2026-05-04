90 беспилотников атаковали российские регионы

2026-05-04T15:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня понедельника перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областей и Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.В ночь на понедельник силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ 117 украинских беспилотников. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы.Накануне днем средства ПВО в течение четырех часов перехватили и уничтожили 75 дронов ВСУ над российскими регионами. В первой половине дня воскресенья над восемью областями РФ перехватили и уничтожили 52 украинских БПЛА.В ночь на 3 мая силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 334 беспилотника ВСУ над российской территорией, в том числе над Крымом, Ленинградской областью и Московским регионом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ ударил по машине с семьей: отец и сын погибли на местеДроны бьют по жилым домам и машинам в Белгородской области: ранены шестероВ ДНР семейная пара погибла и четыре человека ранены после атаки украинских дронов

новости, белгородская область, брянская область, курская область, калужская область, смоленская область, нижегородская область, тульская область, московская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)