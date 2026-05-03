Землетрясение в Черном море и удар ВСУ по порту в Приморске: главное за день

Землетрясение в Черном море и удар ВСУ по порту в Приморске: главное за день - РИА Новости Крым, 03.05.2026

В Черном море произошло землетрясение. Массированная атака ВСУ на Ленинградскую область – главной целью удара стал порт в Приморске. Семь стран ОПЕК+ заявили об

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Черном море произошло землетрясение. Массированная атака ВСУ на Ленинградскую область – главной целью удара стал порт в Приморске. Семь стран ОПЕК+ заявили об увеличении пределов максимальной добычи нефти. Иран дал Вашингтону месяц на урегулирования конфликта и составил план из 14 пунктов. Сильные дожди и мощный ветер обрушатся на Крым и Севастополь.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Черном море зафиксировали землетрясениеВ Черном море произошло землетрясение магнитудой 2,9. Как сообщает Европейский сейсмологический центр, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров в 151 километре от Керчи и в 118 километрах к юго-юго-востоку от Феодосии.Массированная атака на Ленинградскую областьМассированную атаку беспилотников отразили в Ленинградской области. Российские силы и средства ПВО уничтожили свыше 60 дронов ВСУ. Об этом в воскресенье утром сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."Сегодня ночью Ленинградская область отразила массированную атаку, сбито более 60 вражеских БПЛА. Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск", – написал глава региона в своем канале в МАКС.В ОПЕК + станут больше добывать нефтиСемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман – решили увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки, следует из коммюнике по итогам встречи."В рамках своего коллективного обязательства поддерживать стабильность нефтяного рынка семь стран-участниц приняли решение скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с дополнительными добровольными ограничениями, объявленными в апреле 2023 года. Эта корректировка будет осуществлена в июне 2026 года", – говорится в сообщении.Тегеран передал Вашингтону план урегулированияПлан по урегулированию конфликта, который иранская сторона передала американской, насчитывает14 пунктов. Об этом сообщает телеканал Press TV, ссылаясь на агентство Tasnim."Ключевые детали иранского ответа из 14 пунктов на 9 пунктов США… США предложили прекращение огня на два месяца, однако Иран настаивает на том, чтобы вопросы были решены за 30 дней, смещая фокус с возобновления перемирия на полноценное окончание войны", – сказано в публикации.На Крымский полуостров надвигается штормовая погодаНа Крым и Севастополь 4 мая обрушится штормовой ветер до 25 м/с и очень сильные дожди – объявлено экстренное предупреждение."Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Республике Крым на 04 мая 2026 года. Ожидаются дожди, в южных, восточных районах и в горах очень сильные. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы 25м/с", – предупреждает со ссылкой на синоптиков крымский главк МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

