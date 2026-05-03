Вывод войск США из Германии обернется разрушительными экономическими последствиями

Вывод американских военных из Германии обернется разрушительными экономическими последствиями для населенных пунктов, на территории которых расположены базы... РИА Новости Крым, 03.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Вывод американских военных из Германии обернется разрушительными экономическими последствиями для населенных пунктов, на территории которых расположены базы США, заявил бургомистр города Рамштайн-Мизенбах Ральф Хехлер.
Ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение ведомства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.
"Если значительная часть из них (американских военных – ред.) уедет навсегда, это станет болезненным экономическим ударом", – цитирует заявление бургомистра РИА Новости.
По его словам, в муниципалитете Рамштайн-Мизенбах на юго-западе Германии, расположенном непосредственно рядом с американской авиабазой Рамштайн, проживают почти 8 тысяч американских военнослужащих вместе с членами семей.
Бургомистр оценил экономический эффект от их присутствия для муниципалитета в сумму более 2 миллиардов долларов в год, включая зарплату, оплату аренды и контракты для местных фирм.
"Другие города в регионе, из которых были выведены американские войска после окончания "холодной войны", так и не оправились от этого удара, они страдают от этого до сих пор", – отметил бургомистр.
Ранее стало известно
, что США в рамках планируемого сокращения американского военного контингента в Германии пересмотрят решение о размещении своих войск с дальнобойным оружием в этой стране.
