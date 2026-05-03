https://crimea.ria.ru/20260503/vyvod-voysk-ssha-iz-germanii-obernetsya-razrushitelnymi-ekonomicheskimi-posledstviyami-1155709482.html

Вывод войск США из Германии обернется разрушительными экономическими последствиями

Вывод войск США из Германии обернется разрушительными экономическими последствиями - РИА Новости Крым, 03.05.2026

Вывод войск США из Германии обернется разрушительными экономическими последствиями

Вывод американских военных из Германии обернется разрушительными экономическими последствиями для населенных пунктов, на территории которых расположены базы... РИА Новости Крым, 03.05.2026

2026-05-03T20:39

2026-05-03T20:39

2026-05-03T20:39

новости

сша

германия

коллективный запад

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111627/46/1116274693_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e7162e1b39014dfbb9594b26eb4d2289.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Вывод американских военных из Германии обернется разрушительными экономическими последствиями для населенных пунктов, на территории которых расположены базы США, заявил бургомистр города Рамштайн-Мизенбах Ральф Хехлер.Ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение ведомства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.По его словам, в муниципалитете Рамштайн-Мизенбах на юго-западе Германии, расположенном непосредственно рядом с американской авиабазой Рамштайн, проживают почти 8 тысяч американских военнослужащих вместе с членами семей.Бургомистр оценил экономический эффект от их присутствия для муниципалитета в сумму более 2 миллиардов долларов в год, включая зарплату, оплату аренды и контракты для местных фирм.Ранее стало известно, что США в рамках планируемого сокращения американского военного контингента в Германии пересмотрят решение о размещении своих войск с дальнобойным оружием в этой стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260502/oni-begut-v-gosdume-rf-zavili-o-roste-chisla-migrantov-iz-evropy-1155697048.html

сша

германия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, германия, коллективный запад