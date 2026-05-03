ВСУ второй день пытаются ударить по Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся второй день подряд атаке беспилотников на столицу России. РИА Новости Крым, 03.05.2026

2026-05-03T07:12

сергей собянин

новости

москва

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся второй день подряд атаке беспилотников на столицу России.Попытки атаковать Москву начались в ночь на субботу, 2 мая. Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своем официальном канале в мессенджере МАКС – по информации градоначальника, в течение субботы количество сбитых дронов на подлете к Москве достигло девяти.По информации Собянина, в ночь на воскресенье на подлете к российской столице сбили еще два беспилотника. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщалось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

