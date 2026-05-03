ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС
15:10 03.05.2026 (обновлено: 15:25 03.05.2026)
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Киевские боевики атаковали беспилотниками лабораторию внешнего радиационного контроля на Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба станции в своем канале в МАКС.
"Сегодня днем ВСУ совершили атаку с помощью БПЛА на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС", – говорится в сообщении.
Обошлось без пострадавших, критических повреждений оборудования не зафиксировано станция продолжает работать в штатном режиме, уточнили на объекте.
Лаборатория, которую атаковали украинские войска, обеспечивает постоянный мониторинг радиационной обстановки вокруг площадки станции, контроль метеорологических параметров и сбор данных, необходимых для прогнозирования возможных сценариев реагирования в случае нештатных ситуаций с радиационными последствиями, обозначили специалисты, отметив, что подобные удары угрожают ядерной безопасности и системе контроля радиационной обстановки.
"Руководство станции уведомило присутствующих на площадке инспекторов МАГАТЭ о произошедшем. Запорожская АЭС продолжает функционировать в безопасном режиме. Ситуация находится под контролем", – добавили в пресс-службе.
Ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что, обстреливая Запорожскую атомную электростанцию, киевский режим испытывает судьбу. Однако атомный объект управляется и принадлежит России, поэтому Украина ничего не добьется.
27 апреля сообщалось, что сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб в результате удара украинского БПЛА по территории транспортного цеха.
7 апреля Запорожская АЭС была отключена от внешнего электроснабжения в результате отключение высоковольтной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Питание станции осуществлялось за счет дизель-генераторов.
