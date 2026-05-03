https://crimea.ria.ru/20260503/vsu-atakovali-laboratoriyu-vneshnego-radiatsionnogo-kontrolya-zaporozhskoy-aes-1155706510.html

ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС

ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 03.05.2026

ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС

Киевские боевики атаковали беспилотниками лабораторию внешнего радиационного контроля на Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба станции в своем канале в РИА Новости Крым, 03.05.2026

2026-05-03T15:10

2026-05-03T15:10

2026-05-03T15:25

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

запорожская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/01/1142289210_0:35:666:410_1920x0_80_0_0_70bbe89ad1ebbe9a9a309942bf34add5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Киевские боевики атаковали беспилотниками лабораторию внешнего радиационного контроля на Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба станции в своем канале в МАКС.Обошлось без пострадавших, критических повреждений оборудования не зафиксировано станция продолжает работать в штатном режиме, уточнили на объекте.Лаборатория, которую атаковали украинские войска, обеспечивает постоянный мониторинг радиационной обстановки вокруг площадки станции, контроль метеорологических параметров и сбор данных, необходимых для прогнозирования возможных сценариев реагирования в случае нештатных ситуаций с радиационными последствиями, обозначили специалисты, отметив, что подобные удары угрожают ядерной безопасности и системе контроля радиационной обстановки.Ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что, обстреливая Запорожскую атомную электростанцию, киевский режим испытывает судьбу. Однако атомный объект управляется и принадлежит России, поэтому Украина ничего не добьется.27 апреля сообщалось, что сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб в результате удара украинского БПЛА по территории транспортного цеха.7 апреля Запорожская АЭС была отключена от внешнего электроснабжения в результате отключение высоковольтной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Питание станции осуществлялось за счет дизель-генераторов.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с электричеством в Запорожской области после массированной атаки ВСУСамый мощный энергоблок в стране ввели в эксплуатацию на Курской АЭСМАГАТЭ инициирует переговоры о перемирии в районе ЗАЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), новости, запорожская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу