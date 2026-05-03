Рейтинг@Mail.ru
Воронцовский парк в Крыму посетят 2 миллиона туристов за год - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260503/vorontsovskiy-park-v-krymu-posetyat-2-milliona-turistov-za-god-1155703140.html
Воронцовский парк в Крыму посетят 2 миллиона туристов за год
Воронцовский парк в Крыму посетят 2 миллиона туристов за год - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Воронцовский парк в Крыму посетят 2 миллиона туристов за год
В этом году Воронцовский дворец и парк смогут посетить до двух миллионов человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Также глава региона рассказал, что РИА Новости Крым, 03.05.2026
2026-05-03T18:56
2026-05-03T18:56
новости крыма
крым
воронцовский дворец
туризм в крыму
экскурсии
крым курортный
отдых в крыму
алупка
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/03/1155703028_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_78c74cb1f943e93ee4412a54d4fce7a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В этом году Воронцовский дворец и парк смогут посетить до двух миллионов человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Также глава региона рассказал, что прогулялся по новому маршруту – Восточному променаду: от нового Туристического центра к Воронцовскому парку, памятнику садово-паркового искусства.По словам Аксенова, в Алупке сейчас происходит много позитивных перемен. В городке продолжается большая и непростая работа по реставрации исторических объектов и локаций, добавил он.Ранее первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова рассказала РИА Новости Крым, что посетители Воронцовского дворца в Алупке могут наблюдать за работой реставраторов в голубой гостиной. Кроме того, сообщалось, что картина Архипа Куинджи "Христос в Гефсиманском саду" вернулась в постоянную экспозицию Воронцовского дворца в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дворец в собственность: как частный капитал спасает культурное наследие КрымаКакие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 годуКак изменится парк Ливадийского дворца после реновации
крым
алупка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/03/1155703028_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_82016274b206da8ae563ab084590b653.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, воронцовский дворец, туризм в крыму, экскурсии, крым курортный, отдых в крыму, алупка
Воронцовский парк в Крыму посетят 2 миллиона туристов за год

В Крыму Воронцовский парк и дворец посетят до 2 миллионов человек за год – Аксенов

18:56 03.05.2026
 
© Канал Сергея Аксенова в МАКСТуристический маршрут "Восточный променад" открылся в Алупке
Туристический маршрут Восточный променад открылся в Алупке
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В этом году Воронцовский дворец и парк смогут посетить до двух миллионов человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Также глава региона рассказал, что прогулялся по новому маршруту – Восточному променаду: от нового Туристического центра к Воронцовскому парку, памятнику садово-паркового искусства.

"В этом году в дворцово-парковом комплексе ожидают принять до 2 миллионов человек. И это не предел, ведь самый большой поток был зафиксирован в 2021-м, когда локацию посетили 2,6 млн человек. Рядом с алупкинским храмом Святого Архистратига Михаила открыта новая фестивальная площадка, рассчитанная на 1200 мест, где планируется проводить различные мероприятия, в том числе музыкальные", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.

По словам Аксенова, в Алупке сейчас происходит много позитивных перемен. В городке продолжается большая и непростая работа по реставрации исторических объектов и локаций, добавил он.
Ранее первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова рассказала РИА Новости Крым, что посетители Воронцовского дворца в Алупке могут наблюдать за работой реставраторов в голубой гостиной. Кроме того, сообщалось, что картина Архипа Куинджи "Христос в Гефсиманском саду" вернулась в постоянную экспозицию Воронцовского дворца в Крыму.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дворец в собственность: как частный капитал спасает культурное наследие Крыма
Какие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 году
Как изменится парк Ливадийского дворца после реновации
 
Новости КрымаКрымВоронцовский дворецТуризм в КрымуЭкскурсииКрым курортныйОтдых в КрымуАлупка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала