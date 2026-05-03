Воронцовский парк в Крыму посетят 2 миллиона туристов за год - РИА Новости Крым, 03.05.2026

2026-05-03T18:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В этом году Воронцовский дворец и парк смогут посетить до двух миллионов человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Также глава региона рассказал, что прогулялся по новому маршруту – Восточному променаду: от нового Туристического центра к Воронцовскому парку, памятнику садово-паркового искусства.По словам Аксенова, в Алупке сейчас происходит много позитивных перемен. В городке продолжается большая и непростая работа по реставрации исторических объектов и локаций, добавил он.Ранее первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова рассказала РИА Новости Крым, что посетители Воронцовского дворца в Алупке могут наблюдать за работой реставраторов в голубой гостиной. Кроме того, сообщалось, что картина Архипа Куинджи "Христос в Гефсиманском саду" вернулась в постоянную экспозицию Воронцовского дворца в Крыму.

