Воронцовский парк в Крыму посетят 2 миллиона туристов за год
Туристический маршрут "Восточный променад" открылся в Алупке
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В этом году Воронцовский дворец и парк смогут посетить до двух миллионов человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Также глава региона рассказал, что прогулялся по новому маршруту – Восточному променаду: от нового Туристического центра к Воронцовскому парку, памятнику садово-паркового искусства.
"В этом году в дворцово-парковом комплексе ожидают принять до 2 миллионов человек. И это не предел, ведь самый большой поток был зафиксирован в 2021-м, когда локацию посетили 2,6 млн человек. Рядом с алупкинским храмом Святого Архистратига Михаила открыта новая фестивальная площадка, рассчитанная на 1200 мест, где планируется проводить различные мероприятия, в том числе музыкальные", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
По словам Аксенова, в Алупке сейчас происходит много позитивных перемен. В городке продолжается большая и непростая работа по реставрации исторических объектов и локаций, добавил он.
Ранее первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова рассказала РИА Новости Крым, что посетители Воронцовского дворца в Алупке могут наблюдать за работой реставраторов в голубой гостиной. Кроме того, сообщалось, что картина Архипа Куинджи "Христос в Гефсиманском саду" вернулась в постоянную экспозицию Воронцовского дворца в Крыму.
