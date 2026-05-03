https://crimea.ria.ru/20260503/v-tuapse-posle-likvidatsii-pozharov-sdelali-proby-vody-i-vozdukha-1155703925.html

В Туапсе после ликвидации пожаров сделали пробы воды и воздуха

В Туапсе после ликвидации пожаров сделали пробы воды и воздуха - РИА Новости Крым, 03.05.2026

В Туапсе после ликвидации пожаров сделали пробы воды и воздуха

Пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормам, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора (РПН). РИА Новости Крым, 03.05.2026

2026-05-03T13:12

2026-05-03T13:12

2026-05-03T13:20

роспотребнадзор

туапсе

экология

нпз

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155610181_0:78:3366:1971_1920x0_80_0_0_eccf67f605dd67defe381834c2ef4462.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормам, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора (РПН).Лабораториями Роспотребнадзора совместно с лабораторией МУП "ЖКХ города Туапсе" проводится усиленный мониторинг всех водоисточников, подающих воду населению, и воды в водопроводной сети, подчеркнули в РПН.Лабораторные исследования охватывают широкий спектр показателей, включая наличие нефтепродуктов, продуктов горения, индекс токсичности, полихлорированные бифенилы (ПХБ), остаточный хлор, органолептические и микробиологические характеристики, перечислили в ведомстве, и подчеркнули, что результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов.Водоисточники, используемые для снабжения города, расположены на значительном удалении – около 10 километров от места происшествия, что минимизирует прямое влияние любых возможных осадков, отметили в РПН. Ситуация остается под строгим контролем Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.В ночь на пятницу, 1 мая, ВСУ в очередной раз был атаковали Туапсе, удар вновь пришелся по морскому терминалу. На территории произошло возгорание. Обошлось без жертв и пострадавших. Накануне пожар ликвидировали.Ранее, в ночь на 16 апреля, ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба, загорелось технологическое оборудование в порту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

туапсе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, туапсе, экология, нпз, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу