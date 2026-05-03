https://crimea.ria.ru/20260503/v-tuapse-posle-likvidatsii-pozharov-sdelali-proby-vody-i-vozdukha-1155703925.html
В Туапсе после ликвидации пожаров сделали пробы воды и воздуха
В Туапсе после ликвидации пожаров сделали пробы воды и воздуха - РИА Новости Крым, 03.05.2026
В Туапсе после ликвидации пожаров сделали пробы воды и воздуха
Пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормам, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора (РПН). РИА Новости Крым, 03.05.2026
2026-05-03T13:12
2026-05-03T13:12
2026-05-03T13:20
роспотребнадзор
туапсе
экология
нпз
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155610181_0:78:3366:1971_1920x0_80_0_0_eccf67f605dd67defe381834c2ef4462.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормам, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора (РПН).Лабораториями Роспотребнадзора совместно с лабораторией МУП "ЖКХ города Туапсе" проводится усиленный мониторинг всех водоисточников, подающих воду населению, и воды в водопроводной сети, подчеркнули в РПН.Лабораторные исследования охватывают широкий спектр показателей, включая наличие нефтепродуктов, продуктов горения, индекс токсичности, полихлорированные бифенилы (ПХБ), остаточный хлор, органолептические и микробиологические характеристики, перечислили в ведомстве, и подчеркнули, что результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов.Водоисточники, используемые для снабжения города, расположены на значительном удалении – около 10 километров от места происшествия, что минимизирует прямое влияние любых возможных осадков, отметили в РПН. Ситуация остается под строгим контролем Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.В ночь на пятницу, 1 мая, ВСУ в очередной раз был атаковали Туапсе, удар вновь пришелся по морскому терминалу. На территории произошло возгорание. Обошлось без жертв и пострадавших. Накануне пожар ликвидировали.Ранее, в ночь на 16 апреля, ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба, загорелось технологическое оборудование в порту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
туапсе
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155610181_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_2ba2d41e6a3e402b61e6b7eb0fcaede5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роспотребнадзор, туапсе, экология, нпз, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
В Туапсе после ликвидации пожаров сделали пробы воды и воздуха
В Туапсе после ликвидации пожаров все пробы воды и воздуха соответствуют нормам – РПН
13:12 03.05.2026 (обновлено: 13:20 03.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормам, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора (РПН).
"В городе Туапсе после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывющего завода все пробы в пределах нормы. Ситуация с водоснабжением находится под строгим контролем", – сказано в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.
Лабораториями Роспотребнадзора совместно с лабораторией МУП "ЖКХ города Туапсе" проводится усиленный мониторинг всех водоисточников, подающих воду населению, и воды в водопроводной сети, подчеркнули в РПН.
Лабораторные исследования охватывают широкий спектр показателей, включая наличие нефтепродуктов, продуктов горения, индекс токсичности, полихлорированные бифенилы (ПХБ), остаточный хлор, органолептические и микробиологические характеристики, перечислили в ведомстве, и подчеркнули, что результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов.
Водоисточники, используемые для снабжения города, расположены на значительном удалении – около 10 километров от места происшествия, что минимизирует прямое влияние любых возможных осадков, отметили в РПН. Ситуация остается под строгим контролем Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.
В ночь на пятницу, 1 мая, ВСУ в очередной раз был атаковали
Туапсе, удар вновь пришелся по морскому терминалу. На территории произошло возгорание. Обошлось без жертв и пострадавших. Накануне пожар ликвидировали
.
Ранее, в ночь на 16 апреля, ВСУ массированно атаковали
беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале
в Туапсе. По данным оперштаба, загорелось технологическое оборудование в порту.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.