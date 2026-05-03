Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе после ликвидации пожаров сделали пробы воды и воздуха - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260503/v-tuapse-posle-likvidatsii-pozharov-sdelali-proby-vody-i-vozdukha-1155703925.html
В Туапсе после ликвидации пожаров сделали пробы воды и воздуха
В Туапсе после ликвидации пожаров сделали пробы воды и воздуха - РИА Новости Крым, 03.05.2026
В Туапсе после ликвидации пожаров сделали пробы воды и воздуха
Пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормам, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора (РПН). РИА Новости Крым, 03.05.2026
2026-05-03T13:12
2026-05-03T13:20
роспотребнадзор
туапсе
экология
нпз
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155610181_0:78:3366:1971_1920x0_80_0_0_eccf67f605dd67defe381834c2ef4462.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормам, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора (РПН).Лабораториями Роспотребнадзора совместно с лабораторией МУП "ЖКХ города Туапсе" проводится усиленный мониторинг всех водоисточников, подающих воду населению, и воды в водопроводной сети, подчеркнули в РПН.Лабораторные исследования охватывают широкий спектр показателей, включая наличие нефтепродуктов, продуктов горения, индекс токсичности, полихлорированные бифенилы (ПХБ), остаточный хлор, органолептические и микробиологические характеристики, перечислили в ведомстве, и подчеркнули, что результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов.Водоисточники, используемые для снабжения города, расположены на значительном удалении – около 10 километров от места происшествия, что минимизирует прямое влияние любых возможных осадков, отметили в РПН. Ситуация остается под строгим контролем Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.В ночь на пятницу, 1 мая, ВСУ в очередной раз был атаковали Туапсе, удар вновь пришелся по морскому терминалу. На территории произошло возгорание. Обошлось без жертв и пострадавших. Накануне пожар ликвидировали.Ранее, в ночь на 16 апреля, ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба, загорелось технологическое оборудование в порту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
туапсе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155610181_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_2ba2d41e6a3e402b61e6b7eb0fcaede5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роспотребнадзор, туапсе, экология, нпз, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
В Туапсе после ликвидации пожаров сделали пробы воды и воздуха

В Туапсе после ликвидации пожаров все пробы воды и воздуха соответствуют нормам – РПН

13:12 03.05.2026 (обновлено: 13:20 03.05.2026)
 
© РИА Новости . Борис Морозов / Перейти в фотобанкГород Туапсе
Город Туапсе - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости . Борис Морозов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормам, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора (РПН).

"В городе Туапсе после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывющего завода все пробы в пределах нормы. Ситуация с водоснабжением находится под строгим контролем", – сказано в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.

Лабораториями Роспотребнадзора совместно с лабораторией МУП "ЖКХ города Туапсе" проводится усиленный мониторинг всех водоисточников, подающих воду населению, и воды в водопроводной сети, подчеркнули в РПН.
Лабораторные исследования охватывают широкий спектр показателей, включая наличие нефтепродуктов, продуктов горения, индекс токсичности, полихлорированные бифенилы (ПХБ), остаточный хлор, органолептические и микробиологические характеристики, перечислили в ведомстве, и подчеркнули, что результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов.
Водоисточники, используемые для снабжения города, расположены на значительном удалении – около 10 километров от места происшествия, что минимизирует прямое влияние любых возможных осадков, отметили в РПН. Ситуация остается под строгим контролем Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.
В ночь на пятницу, 1 мая, ВСУ в очередной раз был атаковали Туапсе, удар вновь пришелся по морскому терминалу. На территории произошло возгорание. Обошлось без жертв и пострадавших. Накануне пожар ликвидировали.
Ранее, в ночь на 16 апреля, ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба, загорелось технологическое оборудование в порту.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоспотребнадзорТуапсеЭкологияНПЗПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:14Семь стран ОПЕК+ увеличат предел максимальной добычи нефти
13:43В Сочи мужчина выстрелил в подростка возле школы и ранил его
13:12В Туапсе после ликвидации пожаров сделали пробы воды и воздуха
12:5252 беспилотника ликвидировали за 4 часа над восемью регионами России
12:40Транзит в Калининград приостановлен из-за ЧП на железной дороге в Литве
12:07Целенаправленным ударом ВСУ убили 15-летнего подростка в Запорожской области
11:42Очень сильные дожди с холодным штормовым ветром обрушатся на Крым и Севастополь
11:32Если присосался клещ: алгоритм действий от Роспотребнадзора
10:52В США пересмотрят решение о размещении американского дальнобойного оружия в Германии
10:15В Черном море произошло землетрясение
09:47Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди
09:27Минэнерго США хочет разработать противобункерное ядерное оружие
08:52Ключевой целью атаки ВСУ на Ленинградскую область стал порт Приморск
08:27Хуже блэкаута: граждан Украины призвали искать скважины и колодцы
07:32334 беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России
07:27Иран передал США план урегулирования конфликта и дал месяц на решение вопросов
07:22Крупный пожар в Подмосковье – горят склады на площади 7,5 тысяч "квадратов"
07:12ВСУ второй день пытаются ударить по Москве
07:04Массированный налет беспилотников отражают в Ленинградской области
00:01Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье
Лента новостейМолния