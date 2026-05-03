В США пересмотрят решение о размещении американского дальнобойного оружия в Германии

2026-05-03T10:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. США в рамках планируемого сокращения американского военного контингента в Германии пересмотрят решение о размещении своих войск с дальнобойным оружием в этой стране, сообщает издание Financial Times.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии более чем на 5 тысяч человек. Этому решению предшествовала критика Трампа в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану.В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящееся в Европе оружие. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

