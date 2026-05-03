Рейтинг@Mail.ru
В США пересмотрят решение о размещении американского дальнобойного оружия в Германии - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260503/v-ssha-peresmotryat-reshenie-o-razmeschenii-amerikanskogo-dalnoboynogo-oruzhiya-v-germanii-1155699723.html
В США пересмотрят решение о размещении американского дальнобойного оружия в Германии
В США пересмотрят решение о размещении американского дальнобойного оружия в Германии - РИА Новости Крым, 03.05.2026
В США пересмотрят решение о размещении американского дальнобойного оружия в Германии
США в рамках планируемого сокращения американского военного контингента в Германии пересмотрят решение о размещении своих войск с дальнобойным оружием в этой... РИА Новости Крым, 03.05.2026
2026-05-03T10:52
2026-05-03T10:52
новости
ракета tomahawk
дальнобойное оружие
сша
германия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150166488_0:41:800:491_1920x0_80_0_0_02c2b2746d36ddc32d2e94f15a4717f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. США в рамках планируемого сокращения американского военного контингента в Германии пересмотрят решение о размещении своих войск с дальнобойным оружием в этой стране, сообщает издание Financial Times.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии более чем на 5 тысяч человек. Этому решению предшествовала критика Трампа в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану.В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящееся в Европе оружие. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150166488_47:0:755:531_1920x0_80_0_0_7d217bdbcaff8618dedaf7ecb8aa2e95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, ракета tomahawk, дальнобойное оружие, сша, германия
В США пересмотрят решение о размещении американского дальнобойного оружия в Германии

Решение о размещении американского дальнобойного оружия в Германии пересмотрят в США

10:52 03.05.2026
 
© MCSA Samuel SouvannasonРакета Tomahawk
Ракета Tomahawk
© MCSA Samuel Souvannason
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. США в рамках планируемого сокращения американского военного контингента в Германии пересмотрят решение о размещении своих войск с дальнобойным оружием в этой стране, сообщает издание Financial Times.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии более чем на 5 тысяч человек. Этому решению предшествовала критика Трампа в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану.
"Это сокращение ставит под угрозу развертывание дальнобойного оружия, включая ракеты Tomahawk... Официальное лицо из Пентагона сообщило, что Вашингтон отменит решение, объявленное (предыдущим главой Белого дома) Джо Байденом во время его президентского срока, о развертывании батальона с дальнобойным оружием в крупнейшей стране ЕС", – цитирует публикацию РИА Новости.
В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящееся в Европе оружие. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиРакета TomahawkДальнобойное оружиеСШАГермания
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:42Очень сильные дожди с холодным штормовым ветром обрушатся на Крым
11:32Если присосался клещ: алгоритм действий от Роспотребнадзора
10:52В США пересмотрят решение о размещении американского дальнобойного оружия в Германии
10:15В Черном море произошло землетрясение
09:47Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди
09:27Минэнерго США хочет разработать противобункерное ядерное оружие
08:52Ключевой целью атаки ВСУ на Ленинградскую область стал порт Приморск
08:27Хуже блэкаута: граждан Украины призвали искать скважины и колодцы
07:32334 беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России
07:27Иран передал США план урегулирования конфликта и дал месяц на решение вопросов
07:22Крупный пожар в Подмосковье – горят склады на площади 7,5 тысяч "квадратов"
07:12ВСУ второй день пытаются ударить по Москве
07:04Массированный налет беспилотников отражают в Ленинградской области
00:01Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 3 мая
22:48Крымский мост открыт
21:55Гибель звезды КВН на Кубани и отставка главы католиков России – главное
21:53Опасность миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу
21:45Тревожные звонки: экспет оценил ситуацию в Бразилии – важной стране БРИКС
21:15Крымский мост закрыт для транспорта
Лента новостейМолния