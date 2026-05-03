В Сочи мужчина выстрелил в подростка возле школы и ранил его
В Сочи мужчина выстрелил в подростка возле школы и ранил его
В Сочи мужчина выстрелил в подростка возле школы и ранил его

© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Сочи мужчина выстрелил в подростка из пневматического оружия и ранил его. Об этом сообщает информационный центр СК России.

"В социальных медиа распространилась информация о том, что рядом с одной из школ в городе Сочи местный житель выстрелил из пневматического оружия в несовершеннолетнего, причинив телесные повреждения", – говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами СК России по региону возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело и потребовал предоставить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах, уточнили в профильном Информационном центре.
Ранее в Ставропольском крае 58-летний местный житель выстрелил в детей на питбайке и попал в глаз 11-летнему мальчику. Мужчина задержан по подозрению в покушении на убийство.
