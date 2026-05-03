В Симферополе ребенок оказался заперт в квартире – помощь оказали спасатели - РИА Новости Крым, 03.05.2026
В Симферополе ребенок оказался заперт в квартире – помощь оказали спасатели
В Симферополе спасатели вскрывали балконную конструкцию в квартире, где оказался заперт ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 03.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе спасатели вскрывали балконную конструкцию в квартире, где оказался заперт ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым.
Инцидент произошел в Симферополе: мама вышла, дверь захлопнулась, ребенок оказался запертым в квартире на третьем этаже. Сначала родители безуспешно пытались состоятельно попасть в квартиру, а затем обратились за помощью в МЧС.
"На место прибыли огнеборцы 1 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым и МЧС Республики Крым. <...> было принято решение подать техколенную на балкон, чтобы не создавать лишний шум и не пугать мальчика", – говорится в сообщении.
При помощи пожарного топора спасатель аккуратно, без повреждений, вскрыл балконную конструкцию, попал в квартиру и открыл дверь изнутри для матери, уточнили в МЧС.
Медицинская помощь ребенку не понадобилась. С его матерью проведена беседа о правилах пожарной безопасности, семью пригласили на экскурсию в пожарную часть, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что огнеборцы спасли двух детей на пожаре в частном доме в Советском районе Крыма, предварительная причина возгорания – шалость с огнем.
