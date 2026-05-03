В Симферополе ребенок оказался заперт в квартире – помощь оказали спасатели

В Симферополе спасатели вскрывали балконную конструкцию в квартире, где оказался заперт ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по... РИА Новости Крым, 03.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе спасатели вскрывали балконную конструкцию в квартире, где оказался заперт ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым.Инцидент произошел в Симферополе: мама вышла, дверь захлопнулась, ребенок оказался запертым в квартире на третьем этаже. Сначала родители безуспешно пытались состоятельно попасть в квартиру, а затем обратились за помощью в МЧС.При помощи пожарного топора спасатель аккуратно, без повреждений, вскрыл балконную конструкцию, попал в квартиру и открыл дверь изнутри для матери, уточнили в МЧС.Медицинская помощь ребенку не понадобилась. С его матерью проведена беседа о правилах пожарной безопасности, семью пригласили на экскурсию в пожарную часть, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что огнеборцы спасли двух детей на пожаре в частном доме в Советском районе Крыма, предварительная причина возгорания – шалость с огнем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 36 человек погибли на пожарах с начала годаКрупный пожар в Подмосковье – горят склады на площади 7,5 тысяч "квадратов"Водолазы проверяют дно пляжей в Севастополе: что сделают к лету

