В Севастополе онкологи внедрили уникальную методику лечения рака - РИА Новости Крым, 03.05.2026

В Севастополе онкологи первыми в ЮФО внедрили малоинвазивный метод лечения рака печени. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе онкологи первыми в ЮФО внедрили малоинвазивный метод лечения рака печени. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Суть метода заключается в "двойном ударе" по опухоли. В артерии, которые питают новообразование, вводятмикросферы с изотопом иттрия-90 российского производства. Эти сферы размером всего 30–50 микрон не только перекрывают питание опухоли, но и мощным радиоактивным излучением убивают ее клетки. Эффективность такого лечения достигает 75%, объяснил Развожаев.Губернатор отметил, что такой прорыв стал возможен благодаря комплексной модернизации диспансера, в том числе по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", и профессионализму местных врачей.Ранее врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики в керченском филиале Крымского республиканского онкодиспансера Кирилл Строков сообщал, что в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере им. В. М. Ефетова введен в эксплуатацию уникальный для региона специализированный компьютерный томограф.Также сообщалось, что в 2025 году в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова было обновлено более 50 единиц диагностического и лечебного оборудования.

