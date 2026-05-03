В Крыму спасли женщину с Ай-Петри - РИА Новости Крым, 03.05.2026
В Крыму спасли женщину с Ай-Петри
В Крыму спасатели эвакуировали с Ай-Петри женщину с травмой ноги, сообщает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 03.05.2026
В Крыму спасли женщину с Ай-Петри

В Крыму спасатели эвакуировали с Ай-Петри женщину с травмой ноги

19:37 03.05.2026
 
© МЧС Республики КрымСпасатели оказали помощь туристке на плато Ай-Петри
Спасатели оказали помощь туристке на плато Ай-Петри
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Крыму спасатели эвакуировали с Ай-Петри женщину с травмой ноги, сообщает МЧС Крыма.
На помощь женщине, которая на плато Ай-Петри травмировала ногу, направились сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" в составе семи человек и скорой медицинской помощи, уточнили в ведомстве.
"Спасатели обнаружили туристку, наложили шину на поврежденную конечность и на спецносилках эвакуировали в безопасное место, где передали медработникам", – говорится в сообщении.
В МЧС настоятельно рекомендует соблюдать правила безопасности, отправляясь в лес и горы. В частности, выбирать удобную одежду, а также заранее изучать маршрут следования и не игнорировать прогноз погоды.
Накануне сообщалось, что в горах Крыма спасли трех заблудившихся туристов. А 1 мая в Крыму спасли группу из 17 человек, которая заблудилась на Ай-Петри из-за сильного тумана и снегопада.
