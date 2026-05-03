В Ирландии хотят выселить из госжилья тысячи украинских беженцев

Заместитель министра внутренних дел Ирландии Колм Брофи готовит план по выселению 16 тысяч украинских беженцев из государственного жилья, сообщает Times.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Заместитель министра внутренних дел Ирландии Колм Брофи готовит план по выселению 16 тысяч украинских беженцев из государственного жилья, сообщает Times.Чиновник подчеркнул, что украинцам придется самостоятельно искать жилье, и признал, что некоторые из них могут оказаться на улице.Он отметил, что процесс выселения начнется в августе и займет около полугода. В марте Брофи заявил, что более 125,7 тысячи человек с Украины получили убежище в Ирландии. Из них более 94,3 тысячи подали заявления о предоставлении государственного жилья. Сейчас 19,2 тысячи украинцев проживают в государственном жилье. Рекордное количество было зафиксировано в ноябре 2023 года – тогда около 60 тысяч украинцев проживали в госжилье.В апреле Украинский центр помощи беженцам "Украинские голоса" в Брюсселе закрыли из-за предписания о выселении, которое выдала региональная государственная служба Брюссельского столичного региона.Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что проживающих в Польше украинцев следует депортировать за любое нарушение закона, а въезд в страну мужчин призывного возраста с Украины следует полностью запретить. Польша с марта отменила положения закона об оказании помощи беженцам из Украины.ООН ранее урезала программы финансирования беженцев с Украины. Как сообщали местные СМИ со ссылкой на представителя организации в стране Каролину Линдхольм Билли, такое решение связано с приостановкой финансирования со стороны США и других западных доноров. Она утонила, что были остановлены программы психосоциальной поддержки, предоставление материалов для временного жилья и денежной помощи.Большинство украинских беженцев-мужчин призывного возраста в Европе ждет принудительное возвращение на родину и мобилизация в ВСУ, а значительная часть оставшихся в ЕС украинцев окажется на социальном дне, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цинизм и закон: будут ли украинцев массово высылать из ЕССША закрыли въезд в страну для мигрантов из УкраиныПолитика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границей

