В Ирландии хотят выселить из госжилья тысячи украинских беженцев
Тысячи украинских беженцев выселят из государственного жилья в Ирландии
© AP Photo Gregory BullУкраинские беженцы
© AP Photo Gregory Bull
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Заместитель министра внутренних дел Ирландии Колм Брофи готовит план по выселению 16 тысяч украинских беженцев из государственного жилья, сообщает Times.
"Согласно новой стратегии, около 16 тысячам украинцев, проживающим в финансируемом государством жилье, включая гостиницы и другие коммерческие помещения, придется найти альтернативное жилье", – цитирует издание РИА Новости.
Чиновник подчеркнул, что украинцам придется самостоятельно искать жилье, и признал, что некоторые из них могут оказаться на улице.
"Мы не хотим создавать проблемы для украинцев. Но мы хотим создать равенство и справедливость по всем направлениям, а это означает, что когда дело доходит до доступа к жилью, вы получаете доступ к нему на тех же основаниях, что и те, кто работает и живет в Ирландии, а также те, кто ищет жилье", – сказал замминистра.
Он отметил, что процесс выселения начнется в августе и займет около полугода. В марте Брофи заявил, что более 125,7 тысячи человек с Украины получили убежище в Ирландии. Из них более 94,3 тысячи подали заявления о предоставлении государственного жилья. Сейчас 19,2 тысячи украинцев проживают в государственном жилье. Рекордное количество было зафиксировано в ноябре 2023 года – тогда около 60 тысяч украинцев проживали в госжилье.
В апреле Украинский центр помощи беженцам "Украинские голоса" в Брюсселе закрыли из-за предписания о выселении, которое выдала региональная государственная служба Брюссельского столичного региона.
Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что проживающих в Польше украинцев следует депортировать за любое нарушение закона, а въезд в страну мужчин призывного возраста с Украины следует полностью запретить. Польша с марта отменила положения закона об оказании помощи беженцам из Украины.
ООН ранее урезала программы финансирования беженцев с Украины. Как сообщали местные СМИ со ссылкой на представителя организации в стране Каролину Линдхольм Билли, такое решение связано с приостановкой финансирования со стороны США и других западных доноров. Она утонила, что были остановлены программы психосоциальной поддержки, предоставление материалов для временного жилья и денежной помощи.
Большинство украинских беженцев-мужчин призывного возраста в Европе ждет принудительное возвращение на родину и мобилизация в ВСУ, а значительная часть оставшихся в ЕС украинцев окажется на социальном дне, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
Читайте также на РИА Новости Крым:
17 апреля, 06:04Дрова для топки войны: что ждет находящихся в Европе украинцев