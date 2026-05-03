В ДНР семейная пара погибла и четыре человека ранены после атаки украинских дронов
Из-за ударов украинских беспилотников по ДНР в республике погибли два человека и еще четверо ранены. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис...
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Из-за ударов украинских беспилотников по ДНР в республике погибли два человека и еще четверо ранены. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В Калининском районе Горловки в результате атаки ударного БПЛА ВФУ погибла семейная пара: женщина 1957 года рождения и мужчина 1954 года рождения. Также при этой атаке ранен мужчина 1969 года рождения.В Центрально-Городском районе Горловки при детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса тяжелые ранения получил мужчина 1959 года рождения.В поселке Старый Крым городского округа Мариуполь в результате атаки ударного БПЛА ВФУ ранения средней степени тяжести получил мужчина 1951 года рождения и пострадал мужчина 1989 года рождения.Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.Повреждены семь жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, две единицы спецтехники МЧС России, два автомобиля скорой медицинской помощи, семь гражданских автомобилей в Горловке и городском округе Мариуполь, перечислил глава республики.Ранее в воскресенье в Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала семья – от удара отец и сын погибли на месте, ранена женщина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭСЦеленаправленным ударом ВСУ убили 15-летнего подростка в Запорожской областиОбломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Из-за ударов украинских беспилотников по ДНР в республике погибли два человека и еще четверо ранены. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Два человека погибли, еще четыре мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии", – написал губернатор в своем канале в мессенджере МАКС.
