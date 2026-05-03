В ДНР семейная пара погибла и четыре человека ранены после атаки украинских дронов - РИА Новости Крым, 03.05.2026
В ДНР семейная пара погибла и четыре человека ранены после атаки украинских дронов
Из-за ударов украинских беспилотников по ДНР в республике погибли два человека и еще четверо ранены. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости Крым, 03.05.2026
2026-05-03T21:31
Семейная пара погибла и четыре человека ранены после атаки дронов ВСУ на ДНР – Пушилин

21:31 03.05.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Из-за ударов украинских беспилотников по ДНР в республике погибли два человека и еще четверо ранены. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Два человека погибли, еще четыре мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии", – написал губернатор в своем канале в мессенджере МАКС.
В Калининском районе Горловки в результате атаки ударного БПЛА ВФУ погибла семейная пара: женщина 1957 года рождения и мужчина 1954 года рождения. Также при этой атаке ранен мужчина 1969 года рождения.
В Центрально-Городском районе Горловки при детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса тяжелые ранения получил мужчина 1959 года рождения.
В поселке Старый Крым городского округа Мариуполь в результате атаки ударного БПЛА ВФУ ранения средней степени тяжести получил мужчина 1951 года рождения и пострадал мужчина 1989 года рождения.
Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Повреждены семь жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, две единицы спецтехники МЧС России, два автомобиля скорой медицинской помощи, семь гражданских автомобилей в Горловке и городском округе Мариуполь, перечислил глава республики.
Ранее в воскресенье в Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала семья – от удара отец и сын погибли на месте, ранена женщина.
