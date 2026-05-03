В Черном море произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 03.05.2026
В Черном море произошло землетрясение
В Черном море произошло землетрясение магнитудой 2,9. Эпицентр землетрясения находился на глубине в десять километров и югу от Керчи.
В Черном море произошло землетрясение

Землетрясение в Черном море произошло в ночь на воскресенье

10:15 03.05.2026 (обновлено: 10:32 03.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Черном море произошло землетрясение магнитудой 2,9. Эпицентр землетрясения находился на глубине в десять километров и югу от Керчи. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров в 151 километре от Керчи и в 118 километрах к юго-юго-востоку от Феодосии, говорится в сообщении. Как уточняют сейсмологи, толчки были зафиксированы накануне в ночь на воскресенье в 23:26.
28 апреля серия землетрясений с максимальной магнитудой 3,4 произошла в Турции, а днем ранее – с максимальной магнитудой 4,3. Самый сильный толчок также случился на востоке страны. Обошлось без жертв и разрушений.
