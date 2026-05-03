https://crimea.ria.ru/20260503/v-chernom-more-proizoshlo-zemletryasenie-1155700849.html
В Черном море произошло землетрясение
В Черном море произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 03.05.2026
В Черном море произошло землетрясение
В Черном море произошло землетрясение магнитудой 2,9. Эпицентр землетрясения находился на глубине в десять километров и югу от Керчи. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 03.05.2026
2026-05-03T10:15
2026-05-03T10:15
2026-05-03T10:32
черное море
новости крыма
крым
происшествия
природа
стихия
землетрясение
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_074bf8e9b72c7e583b1f52a14d71e130.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Черном море произошло землетрясение магнитудой 2,9. Эпицентр землетрясения находился на глубине в десять километров и югу от Керчи. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров в 151 километре от Керчи и в 118 километрах к юго-юго-востоку от Феодосии, говорится в сообщении. Как уточняют сейсмологи, толчки были зафиксированы накануне в ночь на воскресенье в 23:26.28 апреля серия землетрясений с максимальной магнитудой 3,4 произошла в Турции, а днем ранее – с максимальной магнитудой 4,3. Самый сильный толчок также случился на востоке страны. Обошлось без жертв и разрушений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
черное море
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:0:1081:811_1920x0_80_0_0_ea9d865e08dd0ba8cd76441106d95330.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, новости крыма, крым, происшествия, природа, стихия, землетрясение
В Черном море произошло землетрясение
Землетрясение в Черном море произошло в ночь на воскресенье
10:15 03.05.2026 (обновлено: 10:32 03.05.2026)