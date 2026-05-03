Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:01 03.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго- восточной периферией антициклона. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами усилится до 18 м/с. Температура воздуха ночью: +2…+7, в степных и предгорных районах до заморозков -2, дневная составит +12…+17 в горах +5…+10", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +12…+14.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-1 5м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +12...+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут от +4 до +6, днем потеплеет до +14 градусов.
