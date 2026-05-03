Рейтинг@Mail.ru
Целенаправленным ударом ВСУ убили 15-летнего подростка в Запорожской области - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260503/tselenapravlennym-udarom-vsu-ubili-15-letnego-podrostka-v-zaporozhskoy-oblasti-1155701616.html
Целенаправленным ударом ВСУ убили 15-летнего подростка в Запорожской области
Целенаправленным ударом ВСУ убили 15-летнего подростка в Запорожской области - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Целенаправленным ударом ВСУ убили 15-летнего подростка в Запорожской области
Об этом сообщил в воскресенье губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 03.05.2026
2026-05-03T12:07
2026-05-03T12:07
запорожская область
евгений балицкий
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_687:354:3071:1695_1920x0_80_0_0_cc7102d63a61e0f208170f9b54121887.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. 15-летний подросток погиб от рук ВСУ в Запорожской области: боевики киевского режима целенаправленно ударили по ребенку. Об этом сообщил в воскресенье губернатор региона Евгений Балицкий.Губернатор также выразил глубокие соболезнования семье погибшего ребенка и заверил, что его родственникам будет оказана помощь.Ранее сообщалось, что двоих пострадавших при ударе дрона ВСУ по границе Херсонской и Запорожской областей детей доставили на лечение в Крым. Самый старший подросток после стабилизации состояния также будет направлен в Симферополь. Дрон ВСУ ударил по двору жилого дома. В результате атаки пострадали трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены людиКлючевой целью атаки ВСУ на Ленинградскую область стал порт Приморск334 беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_483:181:2731:1867_1920x0_80_0_0_d1537ec8f3e2648f84648360636b2bf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, евгений балицкий, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, атаки всу
Целенаправленным ударом ВСУ убили 15-летнего подростка в Запорожской области

ВСУ убили 15-летнего подростка целенаправленным ударом беспилотника в Запорожской области

12:07 03.05.2026
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. 15-летний подросток погиб от рук ВСУ в Запорожской области: боевики киевского режима целенаправленно ударили по ребенку. Об этом сообщил в воскресенье губернатор региона Евгений Балицкий.
"Киевские нацисты убили 15-летнего подростка на дороге в Каменке-Днепровской. Парень 2010 года рождения находился в районе своего дома, удар вражеского беспилотника был целенаправленный. От полученных ранений подросток погиб на месте", – написал он в своих социальных сетях.
Губернатор также выразил глубокие соболезнования семье погибшего ребенка и заверил, что его родственникам будет оказана помощь.
Ранее сообщалось, что двоих пострадавших при ударе дрона ВСУ по границе Херсонской и Запорожской областей детей доставили на лечение в Крым. Самый старший подросток после стабилизации состояния также будет направлен в Симферополь. Дрон ВСУ ударил по двору жилого дома. В результате атаки пострадали трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди
Ключевой целью атаки ВСУ на Ленинградскую область стал порт Приморск
334 беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России
Запорожская областьЕвгений БалицкийНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:14Семь стран ОПЕК+ увеличат предел максимальной добычи нефти
13:43В Сочи мужчина выстрелил в подростка возле школы и ранил его
13:12В Туапсе после ликвидации пожаров сделали пробы воды и воздуха
12:5252 беспилотника ликвидировали за 4 часа над восемью регионами России
12:40Транзит в Калининград приостановлен из-за ЧП на железной дороге в Литве
12:07Целенаправленным ударом ВСУ убили 15-летнего подростка в Запорожской области
11:42Очень сильные дожди с холодным штормовым ветром обрушатся на Крым и Севастополь
11:32Если присосался клещ: алгоритм действий от Роспотребнадзора
10:52В США пересмотрят решение о размещении американского дальнобойного оружия в Германии
10:15В Черном море произошло землетрясение
09:47Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди
09:27Минэнерго США хочет разработать противобункерное ядерное оружие
08:52Ключевой целью атаки ВСУ на Ленинградскую область стал порт Приморск
08:27Хуже блэкаута: граждан Украины призвали искать скважины и колодцы
07:32334 беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России
07:27Иран передал США план урегулирования конфликта и дал месяц на решение вопросов
07:22Крупный пожар в Подмосковье – горят склады на площади 7,5 тысяч "квадратов"
07:12ВСУ второй день пытаются ударить по Москве
07:04Массированный налет беспилотников отражают в Ленинградской области
00:01Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье
Лента новостейМолния