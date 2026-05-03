Транзит в Калининград приостановлен из-за ЧП на железной дороге в Литве - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Транзит в Калининград приостановлен из-за ЧП на железной дороге в Литве
Движение транзитных железнодорожных составов в Калининград приостановлено из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и вагоны,... РИА Новости Крым, 03.05.2026
новости
калининград
железная дорога
поезд
происшествия
литва
германия
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Движение транзитных железнодорожных составов в Калининград приостановлено из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и вагоны, следовавшие из Германии. Об этом со ссылкой на компанию "Литовские железные дороги" пишет РИА Новости.На место ЧП прибыли специалисты Департамента противопожарной охраны, по их оценкам, груз опасности не представляет, уточнили в компании.Также сообщается, что из-за аварии остановят движение и по соседним колеям, что затронет 22 пассажирских поезда.В Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК") сообщили, что в связи с этой аварией задерживается ряд поездов, следующих по территории Литовской и Белорусской железных дорог. В частности, речь идет о поездах № 360 Калининград – Адлер, № 148 Калининград – Москва, № 147 Москва – Калининград. Максимальное время задержки составляет 8 часов.В апреле возле города Виттенберг на востоке Германии на путях застрял поезд дальнего следования с 600 пассажирами на борту – на вагоны обрушилась контактная сеть. Ранее 21 человек погиб и около ста получили ранения в результате схода с рельсов и столкновения двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова. Поезд с 317 пассажирами, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и врезался в поезд, ехавший навстречу из Мадрида в Уэльву.
Транзит в Калининград остановили из-за схода вагонов в Литве

12:40 03.05.2026
 
© Lietuvos GeležinkeliaiНа месте схода с рельсов локомотива и грузовых вагонов в Каунасском районе в Литве
На месте схода с рельсов локомотива и грузовых вагонов в Каунасском районе в Литве
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Движение транзитных железнодорожных составов в Калининград приостановлено из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и вагоны, следовавшие из Германии. Об этом со ссылкой на компанию "Литовские железные дороги" пишет РИА Новости.
"В Есе (Каунасский район – ред.) сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона, следовавшие из Дуйсбурга. Оставшиеся вагоны остались на дороге, некоторые из них перевозили метанол", – говорится в сообщении.
На место ЧП прибыли специалисты Департамента противопожарной охраны, по их оценкам, груз опасности не представляет, уточнили в компании.
Также сообщается, что из-за аварии остановят движение и по соседним колеям, что затронет 22 пассажирских поезда.
"Инцидент также затронул два транзитных пассажирских поезда. Транзитное пассажирское движение поездов будет полностью остановлено на некоторое время", – уточнили в пресс-службе предприятия.
В Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК") сообщили, что в связи с этой аварией задерживается ряд поездов, следующих по территории Литовской и Белорусской железных дорог. В частности, речь идет о поездах № 360 Калининград – Адлер, № 148 Калининград – Москва, № 147 Москва – Калининград. Максимальное время задержки составляет 8 часов.
"Для пассажиров, которые должны были отправиться в поезде № 148 из Минска, будет подготовлен резервный состав. Он отправится из Минска в 9:49 по графику поезда № 148. Для пассажиров, которые должны были осуществить посадку в поезд № 360 по станции Смоленск, также будет подготовлен резервный состав. Он отправится из Смоленска в 12:04 по графику поезда № 360", – уточнили в ФПК.
В апреле возле города Виттенберг на востоке Германии на путях застрял поезд дальнего следования с 600 пассажирами на борту – на вагоны обрушилась контактная сеть. Ранее 21 человек погиб и около ста получили ранения в результате схода с рельсов и столкновения двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова. Поезд с 317 пассажирами, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и врезался в поезд, ехавший навстречу из Мадрида в Уэльву.
