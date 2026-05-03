Транзит в Калининград приостановлен из-за ЧП на железной дороге в Литве

Движение транзитных железнодорожных составов в Калининград приостановлено из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и вагоны,... РИА Новости Крым, 03.05.2026

2026-05-03T12:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Движение транзитных железнодорожных составов в Калининград приостановлено из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и вагоны, следовавшие из Германии. Об этом со ссылкой на компанию "Литовские железные дороги" пишет РИА Новости.На место ЧП прибыли специалисты Департамента противопожарной охраны, по их оценкам, груз опасности не представляет, уточнили в компании.Также сообщается, что из-за аварии остановят движение и по соседним колеям, что затронет 22 пассажирских поезда.В Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК") сообщили, что в связи с этой аварией задерживается ряд поездов, следующих по территории Литовской и Белорусской железных дорог. В частности, речь идет о поездах № 360 Калининград – Адлер, № 148 Калининград – Москва, № 147 Москва – Калининград. Максимальное время задержки составляет 8 часов.В апреле возле города Виттенберг на востоке Германии на путях застрял поезд дальнего следования с 600 пассажирами на борту – на вагоны обрушилась контактная сеть. Ранее 21 человек погиб и около ста получили ранения в результате схода с рельсов и столкновения двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова. Поезд с 317 пассажирами, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и врезался в поезд, ехавший навстречу из Мадрида в Уэльву.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Ростовом с рельсов сошел тепловоз и два груженых вагонаЛокомотив и несколько вагонов сошли с рельсов в Пермском краеПоезд с бензином сошел с рельсов и загорелся в Тамбовской области

