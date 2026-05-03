Трамп назвал новое предложение Ирана неприемлемым

Президент США Дональд Трамп в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan заявил, что изучил новое предложение Ирана по урегулированию конфликта и назвал его... РИА Новости Крым, 03.05.2026

2026-05-03T21:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan заявил, что изучил новое предложение Ирана по урегулированию конфликта и назвал его "неприемлемым".Ранее в воскресенье стало известно, что Тегеран передал Вашингтону план по урегулированию конфликта – он состоит из 14 пунктов.Среди основных требований Тегерана – выплата репараций, гарантии, что военная агрессия не повторится, уход американских вооруженных сил с "иранской периферии", прекращение блокады Ормузского пролива и создание "нового механизма" судоходства в нем. Кроме того, Иран требует разморозить свои активы за рубежом и снять с него санкции, говорится в публикации.1 мая Белый дом уведомил конгресс США, что считает операцию против Ирана завершенной. По данным РИА Новости, письмо в конгресс направил президент Штатов Дональд Трамп. Он указал, что с 7 апреля – после его приказа о двухнедельном прекращении огня – "между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ирана не было зафиксировано ни одного случая обмена огнем".США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.21 апреля президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном до завершения переговоров с Тегераном.Иран отказался от второго раунда переговоров с США. До этого Тегеран заявил, что намерен контролировать движение судов в Ормузском проливе до завершения войны и достижения устойчивого мира.Верховный лидер Моджтаба Хаменеи подтвердил три главных требования иранской власти: гарантированные выплаты США военных репараций, привлечение к ответственности виновных в нападении и обеспечение контроля Ирана над Ормузским проливом.Президент США Дональд Трамп по-прежнему отказывается снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку.

