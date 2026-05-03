Швеция запустила с территории США первый военный спутник для слежки за Россией

Швеция с территории США запустила в космос первый военный разведывательный спутник, который, как утверждается, будет использоваться для наблюдения за Россией,... РИА Новости Крым, 03.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Швеция с территории США запустила в космос первый военный разведывательный спутник, который, как утверждается, будет использоваться для наблюдения за Россией, пишет РИА Новости.Отмечается, что это первый из десятка спутников, которые, среди прочего, будут осуществлять слежку за объектами в России.Уточняется, что запуск состоялся в воскресенье с авиабазы "Ванденберг" в Калифорнии.Европа и силы НАТО, которые оказались отделены от Пентагона из-за напряженности в отношениях с США, продолжают попытки навязать собственную повестку России и другим геополитическим игрокам, которые вместе с РФ решают вопросы миропорядка, игнорируя Старый Свет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политэксперт, член ОП Крыма Заур Смирнов, комментируя новость о ядерных учениях Франции и Польши у российских границ на Балтике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО отрабатывает морскую блокаду и захват Калининградской области Поведет ли Германия Европу на войну против России – мнениеЗачем Европе нужна война с Россией – мнение

