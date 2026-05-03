Дроны бьют по жилым домам и машинам в Белгородской области: ранены шестеро

Шесть мирных жителей ранены после атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.05.2026

2026-05-03T15:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей ранены после атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Так, по информации Гладкова, в поселке Октябрьский Белгородского округа от детонации дрона водитель грузовика получил минно-взрывную травму, слепое осколочное ранение груди и ноги. А в городе Шебекино при атаке дронами двух многоквартирных домов была ранена женщина. У пострадавшей минно-взрывная травма, баротравма, осколочное ранение ноги и касательное ранение головы.Кроме того, в Грайвороне беспилотник ударил по легковушке. Ранена женщина. Медики диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения спины, ноги и руки, уточнил губернатор."После ухудшения состояния в городскую больницу №2 Белгорода обратились три женщины, пострадавшие вчера в результате удара беспилотника в поселке Дубовое Белгородского округа. Всем им медики диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Госпитализация не потребовалась, лечение продолжат амбулаторно", – добавил губернатор.1 мая Гладков также сообщал, что юноши 18 и 15 лет погибли при целенаправленном ударе украинского беспилотника по мотоциклу в Белгородской области. Ранее также в селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались до приезда скорой. Их 16-летнего сына с баротравмой медики доставили в детскую областную клиническую больницу.

