Рейтинг@Mail.ru
Дроны бьют по жилым домам и машинам в Белгородской области: ранены шестеро - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260503/shest-mirnykh-zhiteley-raneny-v-belgorodskoy-oblasti-posle-atak-vsu-1155707084.html
Дроны бьют по жилым домам и машинам в Белгородской области: ранены шестеро
Дроны бьют по жилым домам и машинам в Белгородской области: ранены шестеро - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Дроны бьют по жилым домам и машинам в Белгородской области: ранены шестеро
Шесть мирных жителей ранены после атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.05.2026
2026-05-03T15:46
2026-05-03T16:12
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей ранены после атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Так, по информации Гладкова, в поселке Октябрьский Белгородского округа от детонации дрона водитель грузовика получил минно-взрывную травму, слепое осколочное ранение груди и ноги. А в городе Шебекино при атаке дронами двух многоквартирных домов была ранена женщина. У пострадавшей минно-взрывная травма, баротравма, осколочное ранение ноги и касательное ранение головы.Кроме того, в Грайвороне беспилотник ударил по легковушке. Ранена женщина. Медики диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения спины, ноги и руки, уточнил губернатор."После ухудшения состояния в городскую больницу №2 Белгорода обратились три женщины, пострадавшие вчера в результате удара беспилотника в поселке Дубовое Белгородского округа. Всем им медики диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Госпитализация не потребовалась, лечение продолжат амбулаторно", – добавил губернатор.1 мая Гладков также сообщал, что юноши 18 и 15 лет погибли при целенаправленном ударе украинского беспилотника по мотоциклу в Белгородской области. Ранее также в селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались до приезда скорой. Их 16-летнего сына с баротравмой медики доставили в детскую областную клиническую больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭСЦеленаправленным ударом ВСУ убили 15-летнего подростка в Запорожской областиОбломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Дроны бьют по жилым домам и машинам в Белгородской области: ранены шестеро

Шесть мирных жителей ранены в Белгородской области после атак беспилотников ВСУ

15:46 03.05.2026 (обновлено: 16:12 03.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей ранены после атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Шесть мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
Так, по информации Гладкова, в поселке Октябрьский Белгородского округа от детонации дрона водитель грузовика получил минно-взрывную травму, слепое осколочное ранение груди и ноги. А в городе Шебекино при атаке дронами двух многоквартирных домов была ранена женщина. У пострадавшей минно-взрывная травма, баротравма, осколочное ранение ноги и касательное ранение головы.
Кроме того, в Грайвороне беспилотник ударил по легковушке. Ранена женщина. Медики диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения спины, ноги и руки, уточнил губернатор.
"После ухудшения состояния в городскую больницу №2 Белгорода обратились три женщины, пострадавшие вчера в результате удара беспилотника в поселке Дубовое Белгородского округа. Всем им медики диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Госпитализация не потребовалась, лечение продолжат амбулаторно", – добавил губернатор.
1 мая Гладков также сообщал, что юноши 18 и 15 лет погибли при целенаправленном ударе украинского беспилотника по мотоциклу в Белгородской области. Ранее также в селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались до приезда скорой. Их 16-летнего сына с баротравмой медики доставили в детскую областную клиническую больницу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС
Целенаправленным ударом ВСУ убили 15-летнего подростка в Запорожской области
Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди
 
Белгородская областьВячеслав ГладковНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08Бессмертный полк прошел по Вашингтону
16:22Еще 75 беспилотников ликвидировали за 4 часа над семью регионами России
16:16Из-за ухудшения погоды в Севастополе остановят работу парома
16:11Новости СВО: армия России движется вперед и занимает выгодные рубежи
15:46Дроны бьют по жилым домам и машинам в Белгородской области: ранены шестеро
15:10ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС
14:43Бродячие собаки нападают на людей в Армянске – Бастрыкин затребовал доклад
14:14Семь стран ОПЕК+ увеличат предел максимальной добычи нефти
13:43В Сочи мужчина выстрелил в подростка возле школы и ранил его
13:12В Туапсе после ликвидации пожаров сделали пробы воды и воздуха
12:5252 беспилотника ликвидировали за 4 часа над восемью регионами России
12:40Транзит в Калининград приостановлен из-за ЧП на железной дороге в Литве
12:07Целенаправленным ударом ВСУ убили 15-летнего подростка в Запорожской области
11:42Очень сильные дожди с холодным штормовым ветром обрушатся на Крым и Севастополь
11:32Если присосался клещ: алгоритм действий от Роспотребнадзора
10:52В США пересмотрят решение о размещении американского дальнобойного оружия в Германии
10:15В Черном море произошло землетрясение
09:47Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди
09:27Минэнерго США хочет разработать противобункерное ядерное оружие
08:52Ключевой целью атаки ВСУ на Ленинградскую область стал порт Приморск
Лента новостейМолния