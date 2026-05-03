https://crimea.ria.ru/20260503/shest-mirnykh-zhiteley-raneny-v-belgorodskoy-oblasti-posle-atak-vsu-1155707084.html
Дроны бьют по жилым домам и машинам в Белгородской области: ранены шестеро
Дроны бьют по жилым домам и машинам в Белгородской области: ранены шестеро - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Дроны бьют по жилым домам и машинам в Белгородской области: ранены шестеро
Шесть мирных жителей ранены после атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.05.2026
2026-05-03T15:46
2026-05-03T15:46
2026-05-03T16:12
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей ранены после атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Так, по информации Гладкова, в поселке Октябрьский Белгородского округа от детонации дрона водитель грузовика получил минно-взрывную травму, слепое осколочное ранение груди и ноги. А в городе Шебекино при атаке дронами двух многоквартирных домов была ранена женщина. У пострадавшей минно-взрывная травма, баротравма, осколочное ранение ноги и касательное ранение головы.Кроме того, в Грайвороне беспилотник ударил по легковушке. Ранена женщина. Медики диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения спины, ноги и руки, уточнил губернатор."После ухудшения состояния в городскую больницу №2 Белгорода обратились три женщины, пострадавшие вчера в результате удара беспилотника в поселке Дубовое Белгородского округа. Всем им медики диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Госпитализация не потребовалась, лечение продолжат амбулаторно", – добавил губернатор.1 мая Гладков также сообщал, что юноши 18 и 15 лет погибли при целенаправленном ударе украинского беспилотника по мотоциклу в Белгородской области. Ранее также в селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались до приезда скорой. Их 16-летнего сына с баротравмой медики доставили в детскую областную клиническую больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭСЦеленаправленным ударом ВСУ убили 15-летнего подростка в Запорожской областиОбломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Дроны бьют по жилым домам и машинам в Белгородской области: ранены шестеро
Шесть мирных жителей ранены в Белгородской области после атак беспилотников ВСУ
15:46 03.05.2026 (обновлено: 16:12 03.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей ранены после атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Шесть мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
Так, по информации Гладкова, в поселке Октябрьский Белгородского округа от детонации дрона водитель грузовика получил минно-взрывную травму, слепое осколочное ранение груди и ноги. А в городе Шебекино при атаке дронами двух многоквартирных домов была ранена женщина. У пострадавшей минно-взрывная травма, баротравма, осколочное ранение ноги и касательное ранение головы.
Кроме того, в Грайвороне беспилотник ударил по легковушке. Ранена женщина. Медики диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения спины, ноги и руки, уточнил губернатор.
"После ухудшения состояния в городскую больницу №2 Белгорода обратились три женщины, пострадавшие вчера в результате удара беспилотника в поселке Дубовое Белгородского округа. Всем им медики диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Госпитализация не потребовалась, лечение продолжат амбулаторно", – добавил губернатор.
1 мая Гладков также сообщал
, что юноши 18 и 15 лет погибли при целенаправленном ударе украинского беспилотника по мотоциклу в Белгородской области. Ранее также в селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль
, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались
до приезда скорой. Их 16-летнего сына с баротравмой медики доставили в детскую областную клиническую больницу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: