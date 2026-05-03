Семь стран ОПЕК+ увеличат предел максимальной добычи нефти
2026-05-03T14:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман – решили увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки, следует из коммюнике по итогам встречи.Рост предельного уровня добычи сопоставим с майским увеличением на 206 тысяч баррелей в сутки – из него просто будет исключена доля ОАЭ, объявивших о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.Глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя на днях выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+, заявил, что решение Эмиратов означает, что Абу-Даби будет продавать тот объем сырья, который сможет произвести, и российский бюджет должен иметь запас прочности на случай колебания цен на нефть.Вызванный искусственно и ставший беспрецедентным энергетический кризис может привести мировую экономику к рецессии, если цены на нефть начнут приближаться к 150 долларам за баррель. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член Международного союза экономистов Игорь Диденко, отметив, что для России, которая в условиях западных санкций адаптировалась ко многим рискам и форс-мажорам, особого удара и в этом случае не ожидается.Ранее мнение о том, чем обернется для ОПЕК и ОПЕК+ выход Объединенных Арабских Эмиратов, высказывал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокие цены на нефть: выгодно ли это США и что будет с контролем над ОрмузомМишустин назвал ключевые отрасли экономики в будущемХуже не придумать: сенатор назвал фатальную ошибку Трампа в Иране
