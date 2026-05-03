Рейтинг@Mail.ru
Семь стран ОПЕК+ увеличат предел максимальной добычи нефти - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260503/sem-stran-opek-uvelichat-maksimalnuyu-dobychu-nefti-v-iyune-1155705615.html
Семь стран ОПЕК+ увеличат предел максимальной добычи нефти
Семь стран ОПЕК+ увеличат предел максимальной добычи нефти - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Семь стран ОПЕК+ увеличат предел максимальной добычи нефти
Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман – решили увеличить максимально разрешенный... РИА Новости Крым, 03.05.2026
2026-05-03T14:14
2026-05-03T14:23
опек+
нефть
новости
энергетика
топливо
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/03/1155705935_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_816179d3552e0c1f0a20107b00fdca43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман – решили увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки, следует из коммюнике по итогам встречи.Рост предельного уровня добычи сопоставим с майским увеличением на 206 тысяч баррелей в сутки – из него просто будет исключена доля ОАЭ, объявивших о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.Глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя на днях выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+, заявил, что решение Эмиратов означает, что Абу-Даби будет продавать тот объем сырья, который сможет произвести, и российский бюджет должен иметь запас прочности на случай колебания цен на нефть.Вызванный искусственно и ставший беспрецедентным энергетический кризис может привести мировую экономику к рецессии, если цены на нефть начнут приближаться к 150 долларам за баррель. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член Международного союза экономистов Игорь Диденко, отметив, что для России, которая в условиях западных санкций адаптировалась ко многим рискам и форс-мажорам, особого удара и в этом случае не ожидается.Ранее мнение о том, чем обернется для ОПЕК и ОПЕК+ выход Объединенных Арабских Эмиратов, высказывал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокие цены на нефть: выгодно ли это США и что будет с контролем над ОрмузомМишустин назвал ключевые отрасли экономики в будущемХуже не придумать: сенатор назвал фатальную ошибку Трампа в Иране
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/03/1155705935_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_e532d0927d246f79fae23b3803b9e692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
опек+, нефть, новости, энергетика, топливо
Семь стран ОПЕК+ увеличат предел максимальной добычи нефти

Семь стран ОПЕК+ увеличат предел максимальной добычи нефти в июне

14:14 03.05.2026 (обновлено: 14:23 03.05.2026)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман – решили увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки, следует из коммюнике по итогам встречи.
"В рамках своего коллективного обязательства поддерживать стабильность нефтяного рынка семь стран-участниц приняли решение скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с дополнительными добровольными ограничениями, объявленными в апреле 2023 года. Эта корректировка будет осуществлена в июне 2026 года", – цитирует сообщение РИА Новости.
Рост предельного уровня добычи сопоставим с майским увеличением на 206 тысяч баррелей в сутки – из него просто будет исключена доля ОАЭ, объявивших о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя на днях выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+, заявил, что решение Эмиратов означает, что Абу-Даби будет продавать тот объем сырья, который сможет произвести, и российский бюджет должен иметь запас прочности на случай колебания цен на нефть.
Вызванный искусственно и ставший беспрецедентным энергетический кризис может привести мировую экономику к рецессии, если цены на нефть начнут приближаться к 150 долларам за баррель. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член Международного союза экономистов Игорь Диденко, отметив, что для России, которая в условиях западных санкций адаптировалась ко многим рискам и форс-мажорам, особого удара и в этом случае не ожидается.
Ранее мнение о том, чем обернется для ОПЕК и ОПЕК+ выход Объединенных Арабских Эмиратов, высказывал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Высокие цены на нефть: выгодно ли это США и что будет с контролем над Ормузом
Мишустин назвал ключевые отрасли экономики в будущем
Хуже не придумать: сенатор назвал фатальную ошибку Трампа в Иране
 
ОПЕК+НефтьНовостиЭнергетикаТопливо
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:14Семь стран ОПЕК+ увеличат предел максимальной добычи нефти
13:43В Сочи мужчина выстрелил в подростка возле школы и ранил его
13:12В Туапсе после ликвидации пожаров сделали пробы воды и воздуха
12:5252 беспилотника ликвидировали за 4 часа над восемью регионами России
12:40Транзит в Калининград приостановлен из-за ЧП на железной дороге в Литве
12:07Целенаправленным ударом ВСУ убили 15-летнего подростка в Запорожской области
11:42Очень сильные дожди с холодным штормовым ветром обрушатся на Крым и Севастополь
11:32Если присосался клещ: алгоритм действий от Роспотребнадзора
10:52В США пересмотрят решение о размещении американского дальнобойного оружия в Германии
10:15В Черном море произошло землетрясение
09:47Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди
09:27Минэнерго США хочет разработать противобункерное ядерное оружие
08:52Ключевой целью атаки ВСУ на Ленинградскую область стал порт Приморск
08:27Хуже блэкаута: граждан Украины призвали искать скважины и колодцы
07:32334 беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России
07:27Иран передал США план урегулирования конфликта и дал месяц на решение вопросов
07:22Крупный пожар в Подмосковье – горят склады на площади 7,5 тысяч "квадратов"
07:12ВСУ второй день пытаются ударить по Москве
07:04Массированный налет беспилотников отражают в Ленинградской области
00:01Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье
Лента новостейМолния