После обрушения рудника в Магаданской области под завалами нашли тела погибших - РИА Новости Крым, 03.05.2026
После обрушения рудника в Магаданской области под завалами нашли тела погибших
Спасатели обнаружили тела четырех погибших горняков на угольном разрезе в Магаданской области, сообщили в МЧС. РИА Новости Крым, 03.05.2026
2026-05-03T17:16
2026-05-03T17:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили тела четырех погибших горняков на угольном разрезе в Магаданской области, сообщили в МЧС.Заместитель начальника регионального главка МЧС Вячеслав Козлов сообщил, что всего под завалами могут находиться до восьми человек. Работы продолжаются в круглосуточном режиме. Также удалось найти три единицы техники, две из которых уже подняли.Как уточнили в МЧС, чрезвычайная ситуация произошла из-за схода горных пород. 30 апреля в Магаданской области произошло обрушение рудника, сообщалось, что под завалами могут находиться восемь человек.Ранее также сообщалось, что Бурятии в рамках уголовного дела после гибели работников горнодобывающего предприятия из-за схода лавины задержан директор рудника.
17:16 03.05.2026 (обновлено: 17:37 03.05.2026)
 
© МЧС РоссииОбрушение рудника в Магаданской области
Обрушение рудника в Магаданской области
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили тела четырех погибших горняков на угольном разрезе в Магаданской области, сообщили в МЧС.

"3 мая во время поисково-спасательных работ в Сусуманском городском округе обнаружены тела четырех человек", – сказано в сообщении канала Главного управления МЧС России по Магаданской области в мессенджере МАКС.

Заместитель начальника регионального главка МЧС Вячеслав Козлов сообщил, что всего под завалами могут находиться до восьми человек. Работы продолжаются в круглосуточном режиме. Также удалось найти три единицы техники, две из которых уже подняли.
Как уточнили в МЧС, чрезвычайная ситуация произошла из-за схода горных пород. 30 апреля в Магаданской области произошло обрушение рудника, сообщалось, что под завалами могут находиться восемь человек.
Ранее также сообщалось, что Бурятии в рамках уголовного дела после гибели работников горнодобывающего предприятия из-за схода лавины задержан директор рудника.
