Погодный армагеддон обрушится на Крым: когда потеплеет на полуострове
2026-05-03T19:10
Погодный армагеддон в Крыму в начале недели сменится потеплением – прогноз от ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым.
Погодный армагеддон обрушится на Крым в начале недели и пойдет на убыль к ее окончанию – такой прогноз озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму"
ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Он отметил, что в понедельник на полуострове ожидаются сложные погодные условия.
"Южная депрессия, насытившись черноморской влагой, атакует Крым и обрушит на него, как минимум, половину от всего месячного объема влаги – будет лить как из ведра. Выпадет порядка 20 мм осадков на каждый квадратный метр крымской земли. Промочит землю очень хорошо, насытит водоемы и реки, будет очень много дождевой воды", – предупредил метеоролог.
По его прогнозу, температура ночью не поднимется выше +6 градусов.
"Днем максимум +9…+12, при этом штормовые ветры будут задувать с северо-востока, 7-12, в порывах до 15-20 м/с. То есть 4 мая ожидается по-настоящему штормовая погода", – отметил Тишковец.
Во вторник в тылу циклона осадки пойдут на убыль и приобретут локальный характер, ночью +6…+9, днем +1…+13, сказал специалист.
В среду, по его информации, чуть-чуть потеплеет, буквально на 1-2 градуса.
"Более или менее ситуация начнет выворачиваться в сторону возвращения температурного режима в рамки климатической нормы 7-го числа, в четверг, когда ночью будет +5…+10, а днем воздух прогреется до +15…+20", – прогнозирует эксперт.
К пятнице, подытожил он, в сумерках до +10 тепла, а днем сохранится 20-градусное тепло, что практически укладывается в рамки климатической нормы заключительного весеннего месяца.
