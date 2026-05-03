https://crimea.ria.ru/20260503/pogodnyy-armageddon-obrushitsya-na-krym-kogda-potepleet-na-poluostrove-1155661588.html

Погодный армагеддон обрушится на Крым: когда потеплеет на полуострове

Погодный армагеддон обрушится на Крым: когда потеплеет на полуострове - РИА Новости Крым, 03.05.2026

Погодный армагеддон обрушится на Крым: когда потеплеет на полуострове

Погодный армагеддон обрушится на Крым в начале недели и пойдет на убыль к ее окончанию – такой прогноз озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий... РИА Новости Крым, 03.05.2026

2026-05-03T19:10

2026-05-03T19:10

2026-05-03T19:10

погода в крыму

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крымская погода

крым

новости крыма

прогноз

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111710/75/1117107575_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5e353b1c047619eafe57a60b049685ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Погодный армагеддон обрушится на Крым в начале недели и пойдет на убыль к ее окончанию – такой прогноз озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Он отметил, что в понедельник на полуострове ожидаются сложные погодные условия.По его прогнозу, температура ночью не поднимется выше +6 градусов."Днем максимум +9…+12, при этом штормовые ветры будут задувать с северо-востока, 7-12, в порывах до 15-20 м/с. То есть 4 мая ожидается по-настоящему штормовая погода", – отметил Тишковец.Во вторник в тылу циклона осадки пойдут на убыль и приобретут локальный характер, ночью +6…+9, днем +1…+13, сказал специалист.В среду, по его информации, чуть-чуть потеплеет, буквально на 1-2 градуса."Более или менее ситуация начнет выворачиваться в сторону возвращения температурного режима в рамки климатической нормы 7-го числа, в четверг, когда ночью будет +5…+10, а днем воздух прогреется до +15…+20", – прогнозирует эксперт.К пятнице, подытожил он, в сумерках до +10 тепла, а днем сохранится 20-градусное тепло, что практически укладывается в рамки климатической нормы заключительного весеннего месяца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260501/teplo-pridet-v-krym-vo-vtoroy-pentade-maya-prognoz-pogody-na-mesyats-1155302443.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, крым, новости крыма, прогноз