https://crimea.ria.ru/20260503/ochen-silnye-dozhdi-s-kholodnym-shtormovym-vetrom-obrushatsya-na-krym-1155701344.html

Очень сильные дожди с холодным штормовым ветром обрушатся на Крым

Очень сильные дожди с холодным штормовым ветром обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 03.05.2026

Очень сильные дожди с холодным штормовым ветром обрушатся на Крым

На Крым 4 мая обрушится штормовой ветер до 25 м/с и очень сильные дожди, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 03.05.2026

2026-05-03T11:42

2026-05-03T11:42

2026-05-03T11:48

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/images/sharing/article/rus/1155701344.jpg?1777798120

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. На Крым 4 мая обрушится штормовой ветер до 25 м/с и очень сильные дожди, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:* запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с;* не разводите открытый огонь в ветреную погоду, не выбрасывайте непотушенные сигареты;* держите под рукой средства первичного пожаротушения;* немедленно звоните 101 или 112 при обнаружении дыма или огня;* пешеходам – исключить выход в горно-лесную местность, водителям – не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;* уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: "112" – единый телефон спасения; "01 или 101" – с мобильных телефонов; (3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым, напомнили в ведомстве.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма