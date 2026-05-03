Рейтинг@Mail.ru
Очень сильные дожди с холодным штормовым ветром обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260503/ochen-silnye-dozhdi-s-kholodnym-shtormovym-vetrom-obrushatsya-na-krym-1155701344.html
Очень сильные дожди с холодным штормовым ветром обрушатся на Крым
Очень сильные дожди с холодным штормовым ветром обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Очень сильные дожди с холодным штормовым ветром обрушатся на Крым
На Крым 4 мая обрушится штормовой ветер до 25 м/с и очень сильные дожди, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 03.05.2026
2026-05-03T11:42
2026-05-03T11:48
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/images/sharing/article/rus/1155701344.jpg?1777798120
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. На Крым 4 мая обрушится штормовой ветер до 25 м/с и очень сильные дожди, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:* запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с;* не разводите открытый огонь в ветреную погоду, не выбрасывайте непотушенные сигареты;* держите под рукой средства первичного пожаротушения;* немедленно звоните 101 или 112 при обнаружении дыма или огня;* пешеходам – исключить выход в горно-лесную местность, водителям – не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;* уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: "112" – единый телефон спасения; "01 или 101" – с мобильных телефонов; (3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым, напомнили в ведомстве.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма
Материал дополняется
Очень сильные дожди с холодным штормовым ветром обрушатся на Крым

На Крым обрушатся очень сильные дожди с холодным ветром в порывах до 25 м/с

11:42 03.05.2026 (обновлено: 11:48 03.05.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. На Крым 4 мая обрушится штормовой ветер до 25 м/с и очень сильные дожди, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Республике Крым на 04 мая 2026 года. Ожидаются дожди, в южных, восточных районах и в горах очень сильные. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы 25м/с", – говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
* запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с;
* не разводите открытый огонь в ветреную погоду, не выбрасывайте непотушенные сигареты;
* держите под рукой средства первичного пожаротушения;
* немедленно звоните 101 или 112 при обнаружении дыма или огня;
* пешеходам – исключить выход в горно-лесную местность, водителям – не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;
* уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: "112" – единый телефон спасения; "01 или 101" – с мобильных телефонов; (3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым, напомнили в ведомстве.
 
Новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:42Очень сильные дожди с холодным штормовым ветром обрушатся на Крым
11:32Если присосался клещ: алгоритм действий от Роспотребнадзора
10:52В США пересмотрят решение о размещении американского дальнобойного оружия в Германии
10:15В Черном море произошло землетрясение
09:47Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди
09:27Минэнерго США хочет разработать противобункерное ядерное оружие
08:52Ключевой целью атаки ВСУ на Ленинградскую область стал порт Приморск
08:27Хуже блэкаута: граждан Украины призвали искать скважины и колодцы
07:32334 беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России
07:27Иран передал США план урегулирования конфликта и дал месяц на решение вопросов
07:22Крупный пожар в Подмосковье – горят склады на площади 7,5 тысяч "квадратов"
07:12ВСУ второй день пытаются ударить по Москве
07:04Массированный налет беспилотников отражают в Ленинградской области
00:01Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 3 мая
22:48Крымский мост открыт
21:55Гибель звезды КВН на Кубани и отставка главы католиков России – главное
21:53Опасность миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу
21:45Тревожные звонки: экспет оценил ситуацию в Бразилии – важной стране БРИКС
21:15Крымский мост закрыт для транспорта
Лента новостейМолния