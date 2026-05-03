Очень сильные дожди с холодным штормовым ветром обрушатся на Крым
11:42 03.05.2026 (обновлено: 11:48 03.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. На Крым 4 мая обрушится штормовой ветер до 25 м/с и очень сильные дожди, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Республике Крым на 04 мая 2026 года. Ожидаются дожди, в южных, восточных районах и в горах очень сильные. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы 25м/с", – говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
* запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с;
* не разводите открытый огонь в ветреную погоду, не выбрасывайте непотушенные сигареты;
* держите под рукой средства первичного пожаротушения;
* немедленно звоните 101 или 112 при обнаружении дыма или огня;
* пешеходам – исключить выход в горно-лесную местность, водителям – не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;
* уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: "112" – единый телефон спасения; "01 или 101" – с мобильных телефонов; (3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым, напомнили в ведомстве.