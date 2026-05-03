Рейтинг@Mail.ru
Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260503/oblomki-drona-rukhnuli-na-mnogokvartirnyy-zhiloy-dom-v-smolenskoy-oblasti--raneny-lyudi-1155700647.html
Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди
Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди
В Смоленской области при атаке ВСУ обломки беспилотника попали в многоквартирный жилой дом – ранения получили ребенок и двое взрослых. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.05.2026
2026-05-03T09:47
2026-05-03T10:12
смоленская область
василий анохин
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Смоленской области при атаке ВСУ обломки беспилотника попали в многоквартирный жилой дом – ранения получили ребенок и двое взрослых. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.Силами ПВО и РЭБ Министерства обороны России, а также ВКС России над территорией Смоленской области был сбит и подавлен 21 украинский беспилотник, проинформировал глава регионаГоспитализирован один взрослый мужчина в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное, сообщил глава региона.На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы. Губернатор призвал в случае обнаружения частей беспилотника не приближайтесь к ним и сообщить об их местонахождении по номеру 112. Также он предупредил, что угроза беспилотной опасности сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ключевой целью атаки ВСУ на Ленинградскую область стал порт ПриморскВСУ второй день пытаются ударить по МосквеПочему ВСУ усилили удары по Крыму и приграничью РФ – мнение
смоленская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
смоленская область, василий анохин, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди

Ребенок и двое взрослых ранены после атаки ВСУ на Смоленскую область

09:47 03.05.2026 (обновлено: 10:12 03.05.2026)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Смоленской области при атаке ВСУ обломки беспилотника попали в многоквартирный жилой дом – ранения получили ребенок и двое взрослых. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Силами ПВО и РЭБ Министерства обороны России, а также ВКС России над территорией Смоленской области был сбит и подавлен 21 украинский беспилотник, проинформировал глава региона
"В результате отражения атаки ВСУ обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом. К сожалению, пострадали мирные граждане – двое взрослых и один ребенок", – написал губернатор в своем канале в мессенджере МАКС.
Госпитализирован один взрослый мужчина в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное, сообщил глава региона.
На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы. Губернатор призвал в случае обнаружения частей беспилотника не приближайтесь к ним и сообщить об их местонахождении по номеру 112. Также он предупредил, что угроза беспилотной опасности сохраняется.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ключевой целью атаки ВСУ на Ленинградскую область стал порт Приморск
ВСУ второй день пытаются ударить по Москве
Почему ВСУ усилили удары по Крыму и приграничью РФ – мнение
 
Смоленская областьВасилий АнохинНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:42Очень сильные дожди с холодным штормовым ветром обрушатся на Крым
11:32Если присосался клещ: алгоритм действий от Роспотребнадзора
10:52В США пересмотрят решение о размещении американского дальнобойного оружия в Германии
10:15В Черном море произошло землетрясение
09:47Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди
09:27Минэнерго США хочет разработать противобункерное ядерное оружие
08:52Ключевой целью атаки ВСУ на Ленинградскую область стал порт Приморск
08:27Хуже блэкаута: граждан Украины призвали искать скважины и колодцы
07:32334 беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России
07:27Иран передал США план урегулирования конфликта и дал месяц на решение вопросов
07:22Крупный пожар в Подмосковье – горят склады на площади 7,5 тысяч "квадратов"
07:12ВСУ второй день пытаются ударить по Москве
07:04Массированный налет беспилотников отражают в Ленинградской области
00:01Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 3 мая
22:48Крымский мост открыт
21:55Гибель звезды КВН на Кубани и отставка главы католиков России – главное
21:53Опасность миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу
21:45Тревожные звонки: экспет оценил ситуацию в Бразилии – важной стране БРИКС
21:15Крымский мост закрыт для транспорта
Лента новостейМолния