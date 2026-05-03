Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди
2026-05-03T09:47
Ребенок и двое взрослых ранены после атаки ВСУ на Смоленскую область
09:47 03.05.2026 (обновлено: 10:12 03.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Смоленской области при атаке ВСУ обломки беспилотника попали в многоквартирный жилой дом – ранения получили ребенок и двое взрослых. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Силами ПВО и РЭБ Министерства обороны России, а также ВКС России над территорией Смоленской области был сбит и подавлен 21 украинский беспилотник, проинформировал глава региона
"В результате отражения атаки ВСУ обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом. К сожалению, пострадали мирные граждане – двое взрослых и один ребенок", – написал губернатор в своем канале в мессенджере МАКС.
Госпитализирован один взрослый мужчина в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное, сообщил глава региона.
На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы. Губернатор призвал в случае обнаружения частей беспилотника не приближайтесь к ним и сообщить об их местонахождении по номеру 112. Также он предупредил, что угроза беспилотной опасности сохраняется.
