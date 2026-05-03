Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди

В Смоленской области при атаке ВСУ обломки беспилотника попали в многоквартирный жилой дом – ранения получили ребенок и двое взрослых.

2026-05-03T09:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Смоленской области при атаке ВСУ обломки беспилотника попали в многоквартирный жилой дом – ранения получили ребенок и двое взрослых. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.Силами ПВО и РЭБ Министерства обороны России, а также ВКС России над территорией Смоленской области был сбит и подавлен 21 украинский беспилотник, проинформировал глава регионаГоспитализирован один взрослый мужчина в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное, сообщил глава региона.На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы. Губернатор призвал в случае обнаружения частей беспилотника не приближайтесь к ним и сообщить об их местонахождении по номеру 112. Также он предупредил, что угроза беспилотной опасности сохраняется.

