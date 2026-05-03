Новости СВО: армия России движется вперед и занимает выгодные рубежи - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Новости СВО: армия России движется вперед и занимает выгодные рубежи
Армия России продолжает продвигаться вперед в зоне проведения спецоперации на Украине, занимая все более выгодные рубежи и позиции. Суточные потери украинских... РИА Новости Крым, 03.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Армия России продолжает продвигаться вперед в зоне проведения спецоперации на Украине, занимая все более выгодные рубежи и позиции. Суточные потери украинских войск составили свыше 1200 боевиков, говорится в суточной сводке Минобороны РФ.
В зоне проведения СВО поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также пункты временной дислокации боевиков киевского режима в 147 районах.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – уточнили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение, подавив сопротивление боевиков киевского режима в Сумской области сразу в районе пяти населенных пунктов. Также враг разбит в Харьковской области в окрестностях двух населенных пунктов. На этом участке фронта ВСУ потеряли свыше 170 боевиков, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки "Запад" за сутки обосновались на более выгодных рубежах и позициях. Живая сила и техника противника уничтожены в окрестностях двух сел на Харьковщине и двух населенных пунктов в ДНР. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер "Буцефал", четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, перечислили в Минобороны РФ.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, поразив формирования ВСУ в районах шести населенных пунктов на территории ДНР. Потери противника в живой силе достигли здесь 160 боевиков. Кроме того, сожжены броневик и 17 других автомобилей.
Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Формирования ВСУ разбиты в районах семи населенных пунктов на территории ДНР, а также двух на Днепропетровщине. Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, перечислили в российском военном ведомстве.
Подразделения группировки войск "Восток" также продвигаются в глубину обороны противника. За минувшие сутки ВСУ понесли потери в районах шести населенных пунктов Запорожской области и трех – в Днепропетровской. В этом квадрате ВСУ лишились 330 боевиков, двух бронетранспортеров, двух бронемашин и восьми автомобилей, указано в сводке.
Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах двух сел Херсонской области и одного в Запорожской. За сутки уничтожены до 40 боевиков Зеленского, а также выведен из строя американский бронетранспортер, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм американская самоходная артиллерийская установка "Paladin", и две станции РЭБ, сообщили в профильной пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в течение недели киевский режим на всех направлениях спецоперации потерял более 8000 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе западного производства.
17:08Бессмертный полк прошел по Вашингтону
