Не только онлайн: Бессмертный полк пройдет в разных форматах в этом году - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Не только онлайн: Бессмертный полк пройдет в разных форматах в этом году
Не только онлайн: Бессмертный полк пройдет в разных форматах в этом году
2026-05-03T18:10
Не только онлайн: Бессмертный полк пройдет в разных форматах в этом году

36 регионов России планируют шествие Бессмертного полка в очном формате

18:10 03.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Всероссийская акция "Бессмертный полк" пройдет в этом году в смешанном формате. 36 регионов планируют сделать это очно, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" сопредседатель Центрального штаба "Бессмертный полк России", депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева.

"Решение о проведении шествия в традиционном формате принимают органы исполнительной власти в соответствии с решениями оперативных штабов и оперативной обстановки, поэтому будем следить за новостями, какие регионы приняли решение о шествии", – пояснила собеседница.

По словам депутата, хорошо поддерживается и тот формат, который зародился в "ковидный" период – "Бессмертный полк онлайн".
"Он продолжает работать вместе с нашими партнерами. Поэтому те граждане, которые по какой-то причине не могут принять участие в очном шествии, находятся в командировке, на работе, могут разместить портрет своего близкого человека, воевавшего, трудившегося в годы войны на сайте https://2026.polkrf.ru", – поделилась гостья эфира.
Она также рассказала, что на сайте есть специальный "конструктор", который поможет сделать портрет героя более праздничным.
"Если говорить о традиционных форматах, которые мы развиваем и которые набирают обороты, это – Бессмертный полк на транспорте. В прошлом году это был и воздушный, и речной транспорт пассажирский, и, конечно, личный транспорт. В этом году добавился у автопробег Бессмертный полк. Это не просто движение транспорта с портретами участников, но и с остановками в населенных пунктах, где организуются импровизированные концерты, мемориальные мероприятия", – отметила спикер.
С прошлого года, добавила она, также проходит Бессмертный полк на стадионе.
"Благодаря инициативе российского футбольного союза в преддверии 9 мая проходили спортивные футбольные соревнования, когда футболисты выходили с портретами своих родных и близких. В этом году также в период до 9 мая спортивные мероприятия предлагается провести в этом формате", – сказала Елена Цунаева.
Традиционно акция проходит и в школах, и даже в детских садах, добавила она.
"Все, что мы наработали за этот год, хочу подчеркнуть, все это были инициативы наших граждан, все в этом году мы традиционно поддерживаем и проводим", – подытожила спикер.
