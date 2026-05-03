Не только онлайн: Бессмертный полк пройдет в разных форматах в этом году
2026-05-03T18:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Всероссийская акция "Бессмертный полк" пройдет в этом году в смешанном формате. 36 регионов планируют сделать это очно, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" сопредседатель Центрального штаба "Бессмертный полк России", депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева.По словам депутата, хорошо поддерживается и тот формат, который зародился в "ковидный" период – "Бессмертный полк онлайн"."Он продолжает работать вместе с нашими партнерами. Поэтому те граждане, которые по какой-то причине не могут принять участие в очном шествии, находятся в командировке, на работе, могут разместить портрет своего близкого человека, воевавшего, трудившегося в годы войны на сайте https://2026.polkrf.ru", – поделилась гостья эфира.Она также рассказала, что на сайте есть специальный "конструктор", который поможет сделать портрет героя более праздничным."Если говорить о традиционных форматах, которые мы развиваем и которые набирают обороты, это – Бессмертный полк на транспорте. В прошлом году это был и воздушный, и речной транспорт пассажирский, и, конечно, личный транспорт. В этом году добавился у автопробег Бессмертный полк. Это не просто движение транспорта с портретами участников, но и с остановками в населенных пунктах, где организуются импровизированные концерты, мемориальные мероприятия", – отметила спикер.С прошлого года, добавила она, также проходит Бессмертный полк на стадионе."Благодаря инициативе российского футбольного союза в преддверии 9 мая проходили спортивные футбольные соревнования, когда футболисты выходили с портретами своих родных и близких. В этом году также в период до 9 мая спортивные мероприятия предлагается провести в этом формате", – сказала Елена Цунаева.Традиционно акция проходит и в школах, и даже в детских садах, добавила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крымчане с 23 апреля могут подать анкеты для "Бессмертного полка онлайн"Как пройдет шествие "Бессмертного полка" в 2026-м году"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира
36 регионов России планируют шествие Бессмертного полка в очном формате
