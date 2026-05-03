Название товара не соответствует реальности: что делать покупателю
В России ужесточат закон и значительно повысят штрафы для предпринимателей, которые вводят в заблуждение покупателей несоответствием между названием и содержимым товаров и услуг. РИА Новости Крым, 03.05.2026
Название товара не соответствует реальности: что делать покупателю
Алгоритм действий при несовпадении названия и содержимого товаров дал Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым
. В России ужесточат закон и значительно повысят штрафы для предпринимателей, которые вводят в заблуждение покупателей несоответствием между названием и содержимым товаров и услуг. Какие действия предпринимать обманутому потребителю, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.
"Характеристики нужно читать сразу и знакомиться с информацией о товаре до момента его приобретения. Не после того, как вы уже приобрели, вы начинаете сравнивать, что вы хотели одно, а в характеристиках указано другое. Это нужно делать до. Лучше потратить временя на общение либо с консультантом в офлайн-магазине, либо на изучение информации в онлайн-магазине, и четко убедиться в выборе", – сказала спикер.
Гостья эфира также добавила, что бывает, когда в технических характеристиках товара заявлены одни требования и указаны нормы, а по факту тот же ноутбук или компьютер производит совершенно другие процессы, которые не соответствуют тому, что указано в технической характеристике.
"Не нужно ждать много дней. Желательно этот товар сразу включить, посмотреть, сразу его проверить. Даже если у вас нет возможности сделать это в пункте выдачи, если это онлайн-заказ, или вам его домой принес курьер, желательно это сделать не через две недели, потому что после истечения 15 дней будете просто сдавать его в сервисный центр, и вам будут его ремонтировать. И только в случае, если сервисный центр даст заключение о том, что он неремонтопригоден, его нельзя исправить, либо товар будет находиться в ремонте больше установленного срока 30-45 дней, в течение одного гарантийного года, тогда вы будете иметь право на его возврат", – пояснила Виктория Воронова.
Она призвала покупателей идти в магазин с заявлением о возврате денежных средств, если они поняли, что им такой товар не нужен и они не согласны на гарантийный ремонт. После написания заявления, отметила спикер, должна последовать проверка качества от магазина.
"Если проверка качества вас как потребителя не устраивает, например, вам магазин говорит о том, что все хорошо и все работает, а вы утверждаете обратное, тогда пишете заявление на проведение независимой экспертизы", – сказала начальник отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора.
При этом, уточнила она, независимая экспертиза и проверка качества – это две разные вещи.
"Проверку качества может осуществлять сервисный центр. Независимую экспертизу - экспертный центр, который аккредитован и наделен для этого всеми правами. Все проводится в те сроки, которые потребитель заявил в соответствии со своим требованием. Возврат денежных средств – 10 дней, обмен товара – 7 дней, но может быть увеличен до 20 дней, если требуется экспертиза. Гарантийный срок – 45 дней. Поэтому здесь очень внимательно, сразу надо отстаивать свои интересы", – посоветовала Виктория Воронова.
При возникновении сложностей гостья студии продолжила обращаться за консультациями специалистов Роспотребнадзора по телефону +7 978 91 91 124.
