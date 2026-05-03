Название товара не соответствует реальности: что делать покупателю

2026-05-03T20:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В России ужесточат закон и значительно повысят штрафы для предпринимателей, которые вводят в заблуждение покупателей несоответствием между названием и содержимым товаров и услуг. Какие действия предпринимать обманутому потребителю, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.Гостья эфира также добавила, что бывает, когда в технических характеристиках товара заявлены одни требования и указаны нормы, а по факту тот же ноутбук или компьютер производит совершенно другие процессы, которые не соответствуют тому, что указано в технической характеристике."Не нужно ждать много дней. Желательно этот товар сразу включить, посмотреть, сразу его проверить. Даже если у вас нет возможности сделать это в пункте выдачи, если это онлайн-заказ, или вам его домой принес курьер, желательно это сделать не через две недели, потому что после истечения 15 дней будете просто сдавать его в сервисный центр, и вам будут его ремонтировать. И только в случае, если сервисный центр даст заключение о том, что он неремонтопригоден, его нельзя исправить, либо товар будет находиться в ремонте больше установленного срока 30-45 дней, в течение одного гарантийного года, тогда вы будете иметь право на его возврат", – пояснила Виктория Воронова.Она призвала покупателей идти в магазин с заявлением о возврате денежных средств, если они поняли, что им такой товар не нужен и они не согласны на гарантийный ремонт. После написания заявления, отметила спикер, должна последовать проверка качества от магазина.При этом, уточнила она, независимая экспертиза и проверка качества – это две разные вещи."Проверку качества может осуществлять сервисный центр. Независимую экспертизу - экспертный центр, который аккредитован и наделен для этого всеми правами. Все проводится в те сроки, которые потребитель заявил в соответствии со своим требованием. Возврат денежных средств – 10 дней, обмен товара – 7 дней, но может быть увеличен до 20 дней, если требуется экспертиза. Гарантийный срок – 45 дней. Поэтому здесь очень внимательно, сразу надо отстаивать свои интересы", – посоветовала Виктория Воронова.При возникновении сложностей гостья студии продолжила обращаться за консультациями специалистов Роспотребнадзора по телефону +7 978 91 91 124.

2026

