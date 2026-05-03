На Москве-реке опрокинулся катер с пассажирами – люди выпали за борт
На Москве-реке в районе Красногорска перевернулся катер с пассажирами на борту, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте... РИА Новости Крым, 03.05.2026
2026-05-03T21:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. На Москве-реке в районе Красногорска перевернулся катер с пассажирами на борту, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (Западное МСУТ) Следственного комитета РФ.По данному факту Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России организована процессуальная проверка. Кроме того, следствием будет дана оценка действиям лиц, допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.Следователи проводят необходимые процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, проинформировали в ведомстве.В администрации городского округа сообщили РИА Новости, что после происшествия из воды подняли семь детей и пять взрослых.Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием на Москве-реке. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. На месте происшествия находится работник Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По результатам проверки и при наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве.
Катер с людьми опрокинулся на Москве-реке – из воды достали семь детей и пять взрослых
21:13 03.05.2026 (обновлено: 21:36 03.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. На Москве-реке в районе Красногорска перевернулся катер с пассажирами на борту, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (Западное МСУТ) Следственного комитета РФ.
"В средствах массовой информации сообщается, что на Москве-реке в районе Красногорска маломерное судно – катер с пассажирами на борту, в том числе несовершеннолетними, перевернулся. Число пострадавших уточняется", – сказано в сообщении ведомства.
По данному факту Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России организована процессуальная проверка. Кроме того, следствием будет дана оценка действиям лиц, допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
Следователи проводят необходимые процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, проинформировали в ведомстве.
В администрации городского округа сообщили РИА Новости, что после происшествия из воды подняли семь детей и пять взрослых.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием на Москве-реке. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. На месте происшествия находится работник Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По результатам проверки и при наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве.
