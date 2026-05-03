Массированный налет беспилотников отражают в Ленинградской области - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Массированный налет беспилотников отражают в Ленинградской области
Массированную атаку беспилотников отражают в Ленинградской области – уничтожены десятки дронов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 03.05.2026
07:04 03.05.2026 (обновлено: 07:22 03.05.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Массированную атаку беспилотников отражают в Ленинградской области – уничтожены десятки дронов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области губернатор сообщил около 23 часов накануне, 2 мая, и проинформировал о понижении скорости мобильного интернета. К четырем часам утра воскресенья было известно об уничтожении 35 беспилотников, через полчаса их количество увеличилось до 43, еще ориентировочно через час – до 51.

"Силы и средства ПВО отражают массовую атаку противника. Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 59", – написал глава региона в своем канале в МАКС в воскресенье в 07:03.

