Крупный пожар в Подмосковье – горят склады на площади 7,5 тысяч "квадратов"
В Подмосковье горят склады на площади 7,5 тысяч квадратных метров
07:22 03.05.2026 (обновлено: 08:30 03.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Подмосковье тушат масштабный пожар в Кашире – огонь распространился уже на площадь 7,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Официальный канал Главного управления МЧС России по Московской области в мессенджере МАКС.
"Пожарные Подмосковья ликвидируют возгорание на складе в Кашире. На данный момент площадь возгорания составляет 7500 квадратных метров", – сказано в сообщении.
Сообщение о пожаре на улице Строительной поступило в 5:15, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела кровля складского здания. Несмотря на принятые меры, из-за высокой горючей нагрузки огонь распространился на пристроенные соседние 2 склада, рассказали в МЧС.
Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 63 человека, 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд, проинформировали спасатели.
