Ключевой целью атаки ВСУ на Ленинградскую область стал порт Приморск - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Ключевой целью атаки ВСУ на Ленинградскую область стал порт Приморск
Массированную атаку беспилотников отразили в Ленинградской области – были уничтожены более 60 украинских дронов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 03.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Массированную атаку беспилотников отразили в Ленинградской области – были уничтожены более 60 украинских дронов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.При отражении атаки в Приморске возник пожар – на данный момент последствия возгорания ликвидированы, сообщил губернатор. И подчеркнул, что разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
08:52 03.05.2026 (обновлено: 09:02 03.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Массированную атаку беспилотников отразили в Ленинградской области – были уничтожены более 60 украинских дронов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Сегодня ночью Ленинградская область отразила массированную атаку, сбито более 60 вражеских БПЛА. Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
При отражении атаки в Приморске возник пожар – на данный момент последствия возгорания ликвидированы, сообщил губернатор. И подчеркнул, что разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
