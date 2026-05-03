Хуже блэкаута: граждан Украины призвали искать скважины и колодцы - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Хуже блэкаута: граждан Украины призвали искать скважины и колодцы
Некоторые города Украины, в том числе Киев, могут остаться без воды, что будет гораздо хуже, чем блэкаут, заявил вице-президент украинской водной ассоциации... РИА Новости Крым, 03.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Некоторые города Украины, в том числе Киев, могут остаться без воды, что будет гораздо хуже, чем блэкаут, заявил вице-президент украинской водной ассоциации Артем Шира.
Вице-премьер Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба ранее сообщил, что правительство устанавливает резервное питание на водоканалах и строит альтернативные схемы водоснабжения, но чиновники параллельно просят граждан Украины позаботиться о себе самостоятельно.

"Если говорить о Киеве – там несколько входов и разветвленные сети. А есть города с одним входом – например, Одесса. Просто одна труба в одном месте", – цитирует РИА Новости интервью вице-президента украинской водной ассоциации местным СМИ.

По данным издания, насосные станции для крупных городов изготавливают от 6 до 12 месяцев, а на Украине их больше не производят. Заводы, которые были построены на территории нынешней Украины во время СССР, в частности, Сумской, уже не существуют, поэтому даже если деньги есть, оборудование придется ждать.
Артем Шира посоветовал гражданам Украины иметь в запасе несколько 20-литровых бутылей воды. При этом, по его словам, стоит заранее найти альтернативный источник в пределах километра пешком: скважина, колодец, бювет, не подключенный к водопроводу.
"Если такое место есть – жить можно, пусть и с ведром. Если нет – через несколько дней после исчерпания запасов остается только выезжать", – добавил вице-президент украинской водной ассоциации.
Президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий, в свою очередь, отметил, что так называемый "вотераут" гораздо страшнее блэкаута.

"Водоканалы – это подземный организм из тысяч километров сетей. Их чрезвычайно сложно и долго восстанавливать при массовых повреждениях. Чем больше город, тем труднее обеспечить его альтернативным водоснабжением", – цитирует Новицкого РИА Новости.

По данным местных СМИ, общие убытки водной инфраструктуры на Украине достигают 7,8 миллиарда долларов, а для полного восстановления потребуется около 17,5 миллиарда долларов в течение десяти лет. При этом большинство критического оборудования на Украине не производится.
