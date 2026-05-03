Хуже блэкаута: граждан Украины призвали искать скважины и колодцы

Некоторые города Украины, в том числе Киев, могут остаться без воды, что будет гораздо хуже, чем блэкаут, заявил вице-президент украинской водной ассоциации... РИА Новости Крым, 03.05.2026

2026-05-03T08:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Некоторые города Украины, в том числе Киев, могут остаться без воды, что будет гораздо хуже, чем блэкаут, заявил вице-президент украинской водной ассоциации Артем Шира.Вице-премьер Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба ранее сообщил, что правительство устанавливает резервное питание на водоканалах и строит альтернативные схемы водоснабжения, но чиновники параллельно просят граждан Украины позаботиться о себе самостоятельно.По данным издания, насосные станции для крупных городов изготавливают от 6 до 12 месяцев, а на Украине их больше не производят. Заводы, которые были построены на территории нынешней Украины во время СССР, в частности, Сумской, уже не существуют, поэтому даже если деньги есть, оборудование придется ждать.Артем Шира посоветовал гражданам Украины иметь в запасе несколько 20-литровых бутылей воды. При этом, по его словам, стоит заранее найти альтернативный источник в пределах километра пешком: скважина, колодец, бювет, не подключенный к водопроводу."Если такое место есть – жить можно, пусть и с ведром. Если нет – через несколько дней после исчерпания запасов остается только выезжать", – добавил вице-президент украинской водной ассоциации.Президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий, в свою очередь, отметил, что так называемый "вотераут" гораздо страшнее блэкаута.По данным местных СМИ, общие убытки водной инфраструктуры на Украине достигают 7,8 миллиарда долларов, а для полного восстановления потребуется около 17,5 миллиарда долларов в течение десяти лет. При этом большинство критического оборудования на Украине не производится.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новости, украина, вода, водоснабжение