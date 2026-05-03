Каких экскурсоводов не хватает в Крыму

К сезону на полуострове активно готовятся гиды и экскурсоводы. Уже прошли аттестацию почти 700 специалистов, среди них 23 квалифицированных гида-переводчика –... РИА Новости Крым, 03.05.2026

2026-05-03T19:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. К сезону на полуострове активно готовятся гиды и экскурсоводы. Уже прошли аттестацию почти 700 специалистов, среди них 23 квалифицированных гида-переводчика – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко."На маршрутах действительно уже появились наши экскурсоводы с красивыми нагрудными бейджами, на которых написаны фамилия, имя, отчество, есть еще и голографический знак, который можно отсканировать и получить полную информацию об этом представителе туристской сферы", – рассказала гостья эфира.По словам собеседницы, на полуострове готовы к работе и гиды-переводчики, владеющие английским, немецким, французским, испанским и греческим языками. Есть нехватка лишь в тех, кто владеет китайским языком.Однако в масштабах страны количество сертифицированных экскурсоводов на полуострове достаточно большое, считает Екатерина Лукьяненко."Наши коллеги в регионах искренне удивляются – как и откуда? У нас здесь есть один очень простой ответ – все нужно делать заранее, заблаговременно и методично. В Крыму этот процесс был налажен как раз заранее, заблаговременно и супер-методично", – поделилась собеседница.До 2015 года в Крыму уже было аттестовано почти 1,5 тысячи человек, уточнила спикер. То есть специалисты высокого профессионального уровня в прошлом уже проходили аттестацию в нормативно-правовом поле."Сейчас их 700. Кто-то ушел из профессии в силу возраста, кто-то решил вообще сменить направление деятельности, кто-то решил уехать в другой регион. Но готовятся и новые кадры, и курсы у нас проходят постоянно. Я сама руковожу программой подготовки экскурсоводов", – пояснила доцент кафедры туризма КФУ.Для прохождения сложных, тем более многодневных маршрутов нужен инструктор-проводник, подчеркнула гостья эфира."99% крымских маршрутов – это обычные экскурсионные маршруты выходного дня и квалифицированный, подчеркиваю, аттестованный экскурсовод может спокойно такую однодневную природоведческую программу провести. У нас высокий уровень профессионального качественного экскурсионного обслуживания. Об этом говорят наши социологические исследования, которые мы со студентами проводим ежегодно", – пояснила Екатерина Лукьяненко.Сейчас, по ее мнению, намечается, очень яркая дифференциация, и летом экскурсоводов будет явно не хватать."В строй пойдут все "бывалые" старики: кто уже давно не водит – будут призваны, потому что надо отработать высокий сезон. То есть нам останавливаться в подготовке нельзя", – считает эксперт.В современном мире, обратила внимание доцент КФУ, предпочтения туристов быстро меняются – кто-то хочет просто фототур, кто-то желает этно-гастрономический вояж. Это сейчас становится актуальным, но затрагивает совсем другую область знаний, требующую специальной подготовки. "То есть у нас еще и узкая специализация сейчас будет углубляться у экскурсоводов, поэтому много их не будет точно", – подытожила специалист.

