Рейтинг@Mail.ru
Если присосался клещ: алгоритм действий от Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260503/esli-prisosalsya-klesch-algoritm-deystviy-ot-rospotrebnadzora-1155627557.html
Если присосался клещ: алгоритм действий от Роспотребнадзора
Если присосался клещ: алгоритм действий от Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Если присосался клещ: алгоритм действий от Роспотребнадзора
В Крыму начинается сезон повышенной активности клещей. Эти членистоногие могут переносить опасные инфекции - клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма),... РИА Новости Крым, 03.05.2026
2026-05-03T11:32
2026-05-03T11:32
клещи
роспотребнадзор
новости крыма
здоровье
инфекции
боррелиоз (болезнь лайма)
энцефалит
майские праздники
совет эксперта
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138490292_0:182:3317:2048_1920x0_80_0_0_84ba700c0972d7d71266733101e9db8f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Крыму начинается сезон повышенной активности клещей. Эти членистоногие могут переносить опасные инфекции - клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз, эрлихиоз и другие заболевания. Поэтому при обнаружении присосавшегося клеща важно действовать оперативно и грамотно. Как именно, рассказали в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.Если вы заметили на себе клеща, сразу обратитесь за профессиональной помощью. Лучший вариант - как можно скорее попасть к врачу - поликлинику по месту жительства или районный травмпункт. Там членистоногое аккуратно извлекут и оправят на анализ на предмет инфекции.Можно также самостоятельно удалить паразита. Чем быстрее вы удалите клеща, тем ниже риск инфицирования. Важно сделать это правильно - без резких движений и сдавливания его тела.Также удалить клеща можно при помощи нитки. Прочную нить необходимо завязать в узел максимально близко к хоботку клеща. Затем медленно покачивать его из стороны в сторону и аккуратно вытянуть вверх. Здесь главное действовать без резких движений.Избавиться от клеща можно и пальцами. Для это оберните пальцы чистым бинтом или тканью, обхватите клеща максимально близко к коже и неспешно потяните и плавно вращайте вокруг оси, отметили в Роспотребнадзоре. Если вам удалось самостоятельно удалить клеща, его необходимо отнести в любую аккредитованную лабораторию для анализов.Вместе с тем, после укуса клеща необходимо следить за самочувствием в течение 3-4 недель. При повышении температуры, головных и суставных болях, покраснении вокруг места укуса, а также асимметрии лица, сразу обращайтесь к врачу.Клещи наиболее активны в мае-июне и августе-сентябре. Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне.На сегодня число жителей полуострова, пострадавших от укусов клещей, ниже прошлогоднего уровня и не превышает среднемноголетние показатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где чаще всего обитают клещи в Крыму – РоспотребнадзорОпасные комары – чем грозит дирофиляриоз южным регионам РоссииВ Севастополе по ночам обрабатывают улицы от клещей
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138490292_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_a1c8edeb3a6ca9d32f635286ca3fec51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
клещи, роспотребнадзор, новости крыма, здоровье, инфекции, боррелиоз (болезнь лайма), энцефалит, майские праздники, совет эксперта
Если присосался клещ: алгоритм действий от Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре рассказали о первой помощи при укусе клеща

11:32 03.05.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЛаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций
Лаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Крыму начинается сезон повышенной активности клещей. Эти членистоногие могут переносить опасные инфекции - клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз, эрлихиоз и другие заболевания. Поэтому при обнаружении присосавшегося клеща важно действовать оперативно и грамотно. Как именно, рассказали в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
Если вы заметили на себе клеща, сразу обратитесь за профессиональной помощью. Лучший вариант - как можно скорее попасть к врачу - поликлинику по месту жительства или районный травмпункт. Там членистоногое аккуратно извлекут и оправят на анализ на предмет инфекции.
Можно также самостоятельно удалить паразита. Чем быстрее вы удалите клеща, тем ниже риск инфицирования. Важно сделать это правильно - без резких движений и сдавливания его тела.
"С помощью пинцета: захватите клеща как можно ближе к хоботку, плавно тяните вверх, одновременно вращая вокруг оси в удобную сторону. Обычно клещ извлекается целиком за 1-3 оборота. Избегайте рывков - иначе тело паразита может разорваться", - пояснили в Роспотребнадзоре.
Также удалить клеща можно при помощи нитки. Прочную нить необходимо завязать в узел максимально близко к хоботку клеща. Затем медленно покачивать его из стороны в сторону и аккуратно вытянуть вверх. Здесь главное действовать без резких движений.
Избавиться от клеща можно и пальцами. Для это оберните пальцы чистым бинтом или тканью, обхватите клеща максимально близко к коже и неспешно потяните и плавно вращайте вокруг оси, отметили в Роспотребнадзоре. Если вам удалось самостоятельно удалить клеща, его необходимо отнести в любую аккредитованную лабораторию для анализов.
Вместе с тем, после укуса клеща необходимо следить за самочувствием в течение 3-4 недель. При повышении температуры, головных и суставных болях, покраснении вокруг места укуса, а также асимметрии лица, сразу обращайтесь к врачу.
Клещи наиболее активны в мае-июне и августе-сентябре. Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне.
На сегодня число жителей полуострова, пострадавших от укусов клещей, ниже прошлогоднего уровня и не превышает среднемноголетние показатели.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Где чаще всего обитают клещи в Крыму – Роспотребнадзор
Опасные комары – чем грозит дирофиляриоз южным регионам России
В Севастополе по ночам обрабатывают улицы от клещей
 
клещиРоспотребнадзорНовости КрымаЗдоровьеИнфекцииБоррелиоз (Болезнь Лайма)ЭнцефалитМайские праздникиСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:42Очень сильные дожди с холодным штормовым ветром обрушатся на Крым
11:32Если присосался клещ: алгоритм действий от Роспотребнадзора
10:52В США пересмотрят решение о размещении американского дальнобойного оружия в Германии
10:15В Черном море произошло землетрясение
09:47Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди
09:27Минэнерго США хочет разработать противобункерное ядерное оружие
08:52Ключевой целью атаки ВСУ на Ленинградскую область стал порт Приморск
08:27Хуже блэкаута: граждан Украины призвали искать скважины и колодцы
07:32334 беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России
07:27Иран передал США план урегулирования конфликта и дал месяц на решение вопросов
07:22Крупный пожар в Подмосковье – горят склады на площади 7,5 тысяч "квадратов"
07:12ВСУ второй день пытаются ударить по Москве
07:04Массированный налет беспилотников отражают в Ленинградской области
00:01Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 3 мая
22:48Крымский мост открыт
21:55Гибель звезды КВН на Кубани и отставка главы католиков России – главное
21:53Опасность миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу
21:45Тревожные звонки: экспет оценил ситуацию в Бразилии – важной стране БРИКС
21:15Крымский мост закрыт для транспорта
Лента новостейМолния