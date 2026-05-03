Если присосался клещ: алгоритм действий от Роспотребнадзора
В Крыму начинается сезон повышенной активности клещей. Эти членистоногие могут переносить опасные инфекции - клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма),... РИА Новости Крым, 03.05.2026
2026-05-03T11:32
В Роспотребнадзоре рассказали о первой помощи при укусе клеща
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Крыму начинается сезон повышенной активности клещей. Эти членистоногие могут переносить опасные инфекции - клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз, эрлихиоз и другие заболевания. Поэтому при обнаружении присосавшегося клеща важно действовать оперативно и грамотно. Как именно, рассказали в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
Если вы заметили на себе клеща, сразу обратитесь за профессиональной помощью. Лучший вариант - как можно скорее попасть к врачу - поликлинику по месту жительства или районный травмпункт. Там членистоногое аккуратно извлекут и оправят на анализ на предмет инфекции.
Можно также самостоятельно удалить паразита. Чем быстрее вы удалите клеща, тем ниже риск инфицирования. Важно сделать это правильно - без резких движений и сдавливания его тела.
"С помощью пинцета: захватите клеща как можно ближе к хоботку, плавно тяните вверх, одновременно вращая вокруг оси в удобную сторону. Обычно клещ извлекается целиком за 1-3 оборота. Избегайте рывков - иначе тело паразита может разорваться", - пояснили в Роспотребнадзоре.
Также удалить клеща можно при помощи нитки. Прочную нить необходимо завязать в узел максимально близко к хоботку клеща. Затем медленно покачивать его из стороны в сторону и аккуратно вытянуть вверх. Здесь главное действовать без резких движений.
Избавиться от клеща можно и пальцами. Для это оберните пальцы чистым бинтом или тканью, обхватите клеща максимально близко к коже и неспешно потяните и плавно вращайте вокруг оси, отметили в Роспотребнадзоре. Если вам удалось самостоятельно удалить клеща, его необходимо отнести в любую аккредитованную лабораторию для анализов.
Вместе с тем, после укуса клеща необходимо следить за самочувствием в течение 3-4 недель. При повышении температуры, головных и суставных болях, покраснении вокруг места укуса, а также асимметрии лица, сразу обращайтесь к врачу.
Клещи наиболее активны в мае-июне и августе-сентябре. Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне.
На сегодня число жителей полуострова, пострадавших от укусов клещей, ниже прошлогоднего уровня и не превышает среднемноголетние показатели.
