Рейтинг@Mail.ru
Еще 75 беспилотников ликвидировали за 4 часа над семью регионами России - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260503/esche-75-bespilotnikov-likvidirovali-za-4-chasa-nad-tremya-regionami-rossii-1155707810.html
Еще 75 беспилотников ликвидировали за 4 часа над семью регионами России
Еще 75 беспилотников ликвидировали за 4 часа над семью регионами России - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Еще 75 беспилотников ликвидировали за 4 часа над семью регионами России
Средства ПВО во второй половине дня воскресенья перехватили и уничтожили еще 75 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.05.2026
2026-05-03T16:22
2026-05-03T16:30
новости
смоленская область
тульская область
московская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
белгородская область
брянская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:222:2886:1845_1920x0_80_0_0_9d6d23e7a209ee2c624e69108d9333a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Средства ПВО во второй половине дня воскресенья перехватили и уничтожили еще 75 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.В первой половине дня воскресенья над восемью областями России перехватили и уничтожили 52 дрона ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди334 беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы РоссииКлючевой целью атаки ВСУ на Ленинградскую область стал порт Приморск
https://crimea.ria.ru/20260422/pochemu-vsu-usilili-udary-po-krymu-i-prigranichyu-rf--mnenie-1155417888.html
смоленская область
тульская область
московская область
белгородская область
брянская область
калужская область
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_20b548cd34e56254699ffbe1e530da88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, смоленская область, тульская область, московская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область
Еще 75 беспилотников ликвидировали за 4 часа над семью регионами России

Еще 75 беспилотников перехватили и уничтожили за 4 часа над семью регионами России

16:22 03.05.2026 (обновлено: 16:30 03.05.2026)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Средства ПВО во второй половине дня воскресенья перехватили и уничтожили еще 75 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.
"В период с 12:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.
В первой половине дня воскресенья над восемью областями России перехватили и уничтожили 52 дрона ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди
334 беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России
Ключевой целью атаки ВСУ на Ленинградскую область стал порт Приморск
Боевики ВСУ запускают беспилотники
22 апреля, 12:14
Почему ВСУ усилили удары по Крыму и приграничью РФ – мнение
 
НовостиСмоленская областьТульская областьМосковская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУБелгородская областьБрянская областьКалужская областьКурская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08Бессмертный полк прошел по Вашингтону
16:22Еще 75 беспилотников ликвидировали за 4 часа над семью регионами России
16:16Из-за ухудшения погоды в Севастополе остановят работу парома
16:11Новости СВО: армия России движется вперед и занимает выгодные рубежи
15:46Дроны бьют по жилым домам и машинам в Белгородской области: ранены шестеро
15:10ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС
14:43Бродячие собаки нападают на людей в Армянске – Бастрыкин затребовал доклад
14:14Семь стран ОПЕК+ увеличат предел максимальной добычи нефти
13:43В Сочи мужчина выстрелил в подростка возле школы и ранил его
13:12В Туапсе после ликвидации пожаров сделали пробы воды и воздуха
12:5252 беспилотника ликвидировали за 4 часа над восемью регионами России
12:40Транзит в Калининград приостановлен из-за ЧП на железной дороге в Литве
12:07Целенаправленным ударом ВСУ убили 15-летнего подростка в Запорожской области
11:42Очень сильные дожди с холодным штормовым ветром обрушатся на Крым и Севастополь
11:32Если присосался клещ: алгоритм действий от Роспотребнадзора
10:52В США пересмотрят решение о размещении американского дальнобойного оружия в Германии
10:15В Черном море произошло землетрясение
09:47Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди
09:27Минэнерго США хочет разработать противобункерное ядерное оружие
08:52Ключевой целью атаки ВСУ на Ленинградскую область стал порт Приморск
Лента новостейМолния