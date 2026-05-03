Домик в лесу среди диких зверей и экскурсии ночью: чем удивят туристов в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. К осени в заповедниках Крыма появятся "засидки" для желающих понаблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания. Это будут домики со всеми удобствами, в которых можно будет остановиться даже с детьми. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил директор ФГБУ "Заповедный Крым" Артур Мурзаханов.По его словам, на местах проведены определенные биотехнические мероприятия, так что сфотографировать оленей, косуль, куниц, грифов можно будет гарантированно.Кроме того, сейчас ведется закупка приборов ночного видения, которые в перспективе планируют использовать на ночных экскурсий по заповедной территории, добавил Мурзаханов.При этом Мурзаханов отметил, что экскурсии по заповедной территории в ночное время суток, это, скорее, не о туризме, а о возможности продемонстрировать тех, кто находится под охраной.Ранее сообщалось, что в Ялтинском горно-лесном заповеднике численность оленей за два года выросла почти в пять раз. Также растет и численность других видов млекопитающих.Как рассказала начальник отдела познавательного туризма ФГБУ "Заповедный Крым" Екатерина Лелюк, пять маршрутов экологическо-туристических троп Ялтинского горно-лесного заповедника будут закрыты для самостоятельного посещения туристами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вещественный рассказ о Крыме: планы географического общества на 2026 годЗаповедные тропы в Ялте открыли для посещения после зимыНа плато Ай-Петри хотят восстановить разрушенное землетрясением водохранилище
