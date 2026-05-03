Домик в лесу среди диких зверей и экскурсии ночью: чем удивят туристов в Крыму - РИА Новости Крым, 03.05.2026
Домик в лесу среди диких зверей и экскурсии ночью: чем удивят туристов в Крыму
Туристы в Крыму смогут пожить в лесу среди диких зверей и по ночам наблюдать за ними

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. К осени в заповедниках Крыма появятся "засидки" для желающих понаблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания. Это будут домики со всеми удобствами, в которых можно будет остановиться даже с детьми. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил директор ФГБУ "Заповедный Крым" Артур Мурзаханов.
"У нас уже сделано несколько удобных "засидок". Удобных настолько, что человек может приехать туда с семьей, фотограф может приехать и хоть неделю там жить. Там есть кухонька небольшая, спаленка, туалет есть, тепло и уютно", – рассказал Мурзаханов, уточнив, что сейчас идет "дошлифовка проекта", но уже осенью его планируют запустить в полном объеме.
По его словам, на местах проведены определенные биотехнические мероприятия, так что сфотографировать оленей, косуль, куниц, грифов можно будет гарантированно.
Кроме того, сейчас ведется закупка приборов ночного видения, которые в перспективе планируют использовать на ночных экскурсий по заповедной территории, добавил Мурзаханов.
"Первые десять штук закупаем (приборов ночного видения – ред.). Ведь животный мир в основном ночной, животные выходят ночью. Сделаем ночные экскурсии. К примеру, вы приходите, прибор ночного видения одели и с группой пошли. И научный сотрудник или госинспектор рассказывает, где олень стоит, где заяц, а где куница", – объяснил директор учреждения.
При этом Мурзаханов отметил, что экскурсии по заповедной территории в ночное время суток, это, скорее, не о туризме, а о возможности продемонстрировать тех, кто находится под охраной.
Ранее сообщалось, что в Ялтинском горно-лесном заповеднике численность оленей за два года выросла почти в пять раз. Также растет и численность других видов млекопитающих.
Как рассказала начальник отдела познавательного туризма ФГБУ "Заповедный Крым" Екатерина Лелюк, пять маршрутов экологическо-туристических троп Ялтинского горно-лесного заповедника будут закрыты для самостоятельного посещения туристами.
